Uno spoiler sensazionale ha lasciato tutti senza parole. Svelato il nome dei vincitori de La Pupa e il Secchione.

La scorsa settimana è stata registrata la finale dello show condotto da Barbara D’Urso: La Pupa e il Secchione. Il reality di Italia 1 è andato in onda per circa un mese ed ha destato non poche polemiche dove l’acme è stato raggiunto con l’espulsione di Paola Caruso la quale, come i più ricorderanno, ha compiuto atti violenti nei confronti di Mila Suarez in seguito ad un acceso litigio.

Gli ascolti non hanno né sorpreso né deluso la produzione in quanto sono stati sullo stesso livello della precedente edizione. In molti però non hanno apprezzato la svolta in reality che la conduttrice Barbara D’Urso ha dato allo show, fornendo anche una chiave trash al programma. Nonostante però le critiche, La Pupa e il Secchione potrebbe far registrare il massimo degli ascolti di questa edizione nella finale che sarà trasmessa su Italia 1 martedì 26 aprile.

Anche se la finale sarà trasmessa martedì 26 aprile, le talpe hanno rivelato cosa è accaduto in studio e a vincere l’edizione è stata la coppia formata dalla pupa Maria Laura e il secchione Edoardo. Alla sfida finale l’altra coppia presente era quella composta da Alessandro ed Emy.

La Pupa e il Secchione, spoiler pazzesco: sono loro i vincitori del programma!

Il pubblico presente alla registrazione, secondo quanto riporta il Vicolodellenews, ha affermato che Giucas Casella è stato superpupo per una sera. Ospite anche Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Elena Morali. Il giudice Soleil Sorgé ha completamente demolito Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Il pubblico era totalmente dalla sua parte ed ha fischiato Mila chedendole di andare fuori più volte. Lo scontro ha riguardato un’esibizione di Mila e Gianmarco a cui Soleil ha dato voto zero.

L’altro giudice Antonella Elia si è arrabbiata con il pubblico, affermanfo che non le piaceva questo accanimento e c’è stato un battibecco in studio. Luigi Mario Favoloso ha fatto una sorpresa ad Elena Morali dove le ha chiesto di sposarlo. I giudici hanno effettuato singolarmente un’esibizione: Soleil sulle note di “Toxic” di Britney Spears, Federico Fashion Style con una canzone brasiliana e Antonella Elia con Diamonds are a girl’s best friend.