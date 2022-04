La Pupa e il Secchione, scatta il bacio: passione travolgente a un passo dalla finale

Questa sera c’è la semifinale de La Pupa e il Secchione, tra due scatta la passione e c’è il bacio: la coppia fa impazzire i fan

Ad un passo dalla finale de La Pupa e Il Secchione, Barbara d’Urso si gioca la sua carta migliore. Questa sera a partire dalle 21:35 ci sarà una nuova puntata del reality show su Italia 1 che, a dirla tutta, non ha riscosso tutto il successo sperato. Quando ai vertici della Rete del Biscione hanno deciso di riproporre il format, ci si aspettava una risposta maggiore da parte del pubblico che, però, non c’è stata.

Nonostante ciò, da Mediaset hanno deciso di portare fino alla fine in campo il programma per potergli consentire di migliorare strada facendo e collezionare qualche soddisfazione che, fin qui, non è arrivata. Tuttavia, Barbara d’Urso ha deciso di giocarsi la carta migliore per la serata della semifinale.

La Pupa e Il Secchione, bacio inaspettato: fan della coppia esterrefatti

A #LaPupaeilSecchioneShow è tempo di SEMIFINALE… e intanto scatta anche il bacio tra una coppia! 💋 Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity per una puntata… rovente! 🔥 pic.twitter.com/s03L9HmSIb — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 26, 2022

Tramite Twitter, Mediaset Infinity ha sganciato la bomba: è scattato il bacio tra una coppia. Di chi si tratta? Non è di troppo difficile comprensione chi possa nascondersi dietro ai due concorrenti, visto e considerato che nelle settimane passate i due sembravano tutt’altro che semplici amici. L’attrazione è sempre stata evidente e questa sera sarà reso palese agli occhi di tutti. Gianmarco Onestini e Mila Suarez, infatti, sono riusciti a scambiarsi quel tanto desiderato bacio che è evidente entrambi aspettavano da molto.

Per un amore che sboccia, un altro scoppia: stasera in puntata si parlerà anche della fine della relazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo.