Isola dei Famosi 2022, ha infranto il regolamento: scatta la squalifica!

Scatta la squalifica per baro a L’Isola dei Famosi. In studio cala il silenzio e tutti restano sorpresi dinanzi a questo avvenimento.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, lo show condotto per il secondo anno di fila da Ilary Blasi. La puntata si è aperta con un riassunto della settimana dei naufraghi e dopo aver approfondito alcune questioni, la conduttrice ha invitato Ilona Staller e Edoardo Tavassi a isolarsi dal gruppo e ascoltare il verdetto del pubblico.

I due naufraghi erano in nomination e la Blasi ha chiesto loro di spiegare al pubblico perché non sarebbero ancora dovuti andare via. Il fratello di Guendalina l’ha buttata sul simpatico dicendo che prima di tornare a casa deve dimagrire ancora un po’ e abbronzarsi. Ilona invece ha fatto un commento sul gruppo. Dopo questo siparietto il momento tanto atteso. Silenzio in studio. Ilary apre la busta, legge il nome, si concede qualche secondo e poi rivela che al televoto ad avere la peggio è stata Cicciolina.

Arriva poi al momento di scegliere il nuovo leader, i naufraghi sono chiamati a fare una scelta e ad indicare il loro preferito per ottenere quel ruolo. Gran parte dei voti sono andati a Laura Maddaloni, cosa che ha fatto insospettire Ilary Blasi e i suoi opinionisti. Roger ha votato Laura ammettendo di vederla “come un leader anche nella vita reale”. Idem Estafania, Clemente Russo e Nick perché “è sportiva e la vedo come leader” e, come lui, anche Nicolas Vaporidis, perché “è una donna determinata e mi sembrava giusto nominare una donna”. Anche Edoardo ha votato Laura mentre Guendalina ha scelto Blind.

Isola dei Famosi, scatta la squalifica per baro: cala il silenzio in studio

Laura Maddaloni finisce alla sfida leader e sceglie di vedersela con Roger Balduino. La votazione però ha insospettito parecchio Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria e i tre, in preda a questa confusione e in cerca di certezze, hanno chiesto ad Alvin se anche lui abbia avuto la loro stessa sensazione, ossia di un accordo tra i naufraghi. Lui conferma e si passa alla sfida. Alla fine della prova a vincere e a diventare il nuovo leader è stata proprio Laura Maddaloni ma Alvin ha comunicato che la naufraga ha utilizzato le gambe e pertanto è squalificata. Il leader della settimana dunque è Roger.