Ilary Blasi non basta: Mediaset punta più in alto. Cosa accadrà adesso?

Ilary Blasi è arrivata al colmo? Mediaset è costretta a correre ai ripari: qual è il prossimo step per i vertici?

Da settimane in diretta su Canale 5, Ilary Blasi è stata messa nuovamente al timone da parte dei vertici Mediaset dell’Isola dei Famosi con il supporto di Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma le cose non vanno come sperate.

Ilary Blasi è andata in onda -in diretta per l’unica volta della settimana- ieri, lunedì 25 aprile. La puntata trasmessa su Canale 5 sarà l’unica in live dall’Honduras perché da questo giovedì, 28 aprile, le puntate saranno registrate, esattamente com’è accaduto l’anno scorso a causa del fatto che lo stesso lembo di terra è condiviso con la Spagna ed il programma iberico Supervivientes.

Ad ogni modo, la conduttrice, insieme all’inviato Alvin e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno avuto una leggera risalita che non è bastata per vincere la gara d’ascolti di ieri. La puntata è stata vista, infatti, da 2.485.000 spettatori pari al 17.19% di share che hanno assistito alla nomination di Cucolo, Eduardo, Guendalina e Licia.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 25 aprile

“Carlo io e Alba non siamo una coppia…”#NeroAMetà3 STASERA, #25aprile, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/ek2wLmxoTe — Rai1 (@RaiUno) April 25, 2022

La gara d’ascolti di lunedì 25 aprile è stata vinta ancora una volta da Rai Uno, grazie a Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz che con Nero a Metà ha raccolto 4.484.000 spettatori pari al 19.28%, nel primo episodio, e 4.228.000 pari al 21.22%, nel secondo episodio. Su Rai Due, invece, Clementino e Lorella Boccia sono andati in onda con la seconda puntata di Made in Sud che ha appassionato 1.073.000 spettatori pari al 6% di share. Per finire, su Rai Tre, Sigfrido Ranucci con Report ha raccolto davanti al video 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.66%.

Per quel che riguarda le reti del Biscione, su Rete 4 Quarta Repubblica con Nicola Porro ha totalizzato 778.000 spettatori con il 4.63% di share. Su Italia1, invece, l’ultima puntata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica con Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitis ha intrattenuto 527.000 spettatori con il 2.79%.