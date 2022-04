Ilaria D’Amico sta per tornare in tv: quale programma si appresta a condurre

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Ilaria D’Amico: per la conduttrice televisiva presto potrebbero aprirsi nuove porte.

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il futuro di due dei volti femminili più amati della TV, ovvero Ilaria D’Amico ed Elisa Isoardi.

Dopo l’insuccesso avuto su Sky, la D’Amico sembrerebbe essere pronta a ripartire dalla Rai. Per la conduttrice televisiva si tratterebbe in realtà di un ritorno con l’ammiraglia di Viale Mazzini. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia secondo cui la compagna di Gianluigi Buffon, su Rai Due, potrebbe essere al timone di un nuovo talk show. Al momento ancora non sarebbero stati siglati accordi ma i presupposti ci sono tutti.

Intanto siamo in grado di anticiparvi che il nuovo talk non sarà esclusivamente dedicato alla politica ma all’informazione a 360°. Insomma, in attesa di entrare in possesso di comunicati ufficiali, ricordiamo che la stessa D’Amico ha più volte dichiarato che prima o poi sarebbe voluta tornare dove tutto è cominciato: in Rai. La giornalista prima di passare su Sky con un programma sportivo, è stata per diversi anni su Rai Uno e Rai Tre.

Ilaria D’Amico ritorna in Rai? Novità anche sul futuro di Elisa Isoardi: quanti colpi di scena

Dopo aver dichiarato conclusa la sua parentesi sportiva, Ilaria D’Amico si è detta pronta a tornare in Tv con nuovi programmi. Staremo a vedere se si concretizzerà il suo ritorno con ‘mamma Rai’. Intanto ci sarebbero grandi novità anche per Elisa Isoardi. Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi per l’ex naufraga non si sono riaperte grandi porte nel mondo dello spettacolo.

Adesso però, qualcosa potrebbe cambiare. Elisa Isoardi starebbe puntando alla domenica di Rai Due. Nonostante ciò il suo futuro televisivo continua ad essere incerto: non ci resta altro che attendere comunicati ufficiali: riuscirà Elisa a riavere posto con l’ammiraglia di Viale Mazzini? Staremo a vedere.