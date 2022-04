Un tram in movimento su viale Pietro Nenni, a Firenze. Due ragazzi pensano bene di aggrapparsi al vagone e rimanere lì seduti, all’esterno, come nulla fosse. Un modo molto rischioso di “scroccare” un viaggio, dato che i due non erano certo provvisti del regolare ticket di viaggio.

È quanto accaduto nel capoluogo toscano. Le immagini sono state riprese da un’auto che in quel momento si trovava nella stessa direzione di marcia del tram. Video poi postato sulla pagina Instagram “Welcome to Florence”, che ha reso pubbliche le immagini.