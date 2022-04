Fedez, annuncio sensazionale: i suoi fan stentano a crederci – VIDEO

Finalmente una buona notizia a casa Ferragnez con Fedez che ha un annuncio sensazionale per i suoi tantissimi fan

Il periodo buio di casa Ferragnez va verso la conclusione. Dopo i problemi di saluti affrontati sia dall’imprenditore milanese che da sua moglie, è arrivato il tempo di un sensazionale annuncio per i fan.

Dopo l’addio di Emma Marrone tra i giudici di XFactor si vociferava il gran ritorno di Fedez al talent show. Non si è fatto in tempo a capire se si trattasse soltanto di un rumor o di qualcosa di realmente esistente che XFactor e Fedez hanno annunciato il ritorno in scena dell’imprenditore milanese dopo l’arrivederci del 2018, edizione in cui fu Anastasio a vincere il talent show.

Da quel momento, il marito di Chiara Ferragni si è indubbiamente dedicato in gran parte alla sua vita da papà, nonché imprenditore, lasciando un po’ da parte la musica. Dopo il Festival di Sanremo ed un nuovo album, Fedez è pronto a tornare più forte di prima tra la sua gente.

Fedez, l’annuncio sensazionale sui social: “Si torna a casa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

“Avevo solo 23 anni e mi sa che, insieme al mio matrimonio, è stata la mia relazione più lunga”, di lì in poi una serie di ricordi legati ad X Factor con momenti di grande commozione in cui si è mostrato per le prime volte in lacrime in diretta TV e i grandi litigi con Morgan e Manuel Agnelli. “Si torna a casa”, così il papà di Leone e Vittoria definisce il grande spettacolo del talent show che dall’ottava alla dodicesima edizione ha visto il suo volto tra i giudici. Indubbiamente col tempo Fedez è migliorato nella sua esperienza in TV ed è stato lui stesso a confessare che quel ruolo gli è particolarmente piaciuto.

Per questo e tutta un’altra serie di fattori, finalmente l’imprenditore milanese e la sua famiglia riescono a vedere l’arcobaleno a conclusione di un periodo tragico per loro che, come sempre, non hanno mai smesso di raccontare al pubblico, ma anzi li hanno resi parte di un percorso lungo ed ampio.