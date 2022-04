“Sono costretta a farlo”, Lulù furiosa dopo l’addio a Manuel Bortuzzo: svelata tutta la verita

Purtroppo non è uno scherzo de Le Iene, Lulù Selassié esce allo scoperto sul comunicato di Manuel Bortuzzo all’ANSA

Ieri è stata una giornata molto movimentata per i fan della coppia Bortuzzo-Selassié visto e considerato che il nuotatore ha deciso di ufficializzare la fine della relazione con un comunicato all’ANSA.

Sono passate meno di 24 ore dal comunicato di Manuel Bortuzzo all’ANSA in cui annuncia la fine della relazione con Lulù Selassié: “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori“.

In pochissimo tempo il comunicato è diventato virale a tal punto da far sorgere qualche dubbio al popolo di Twitter che, come sempre, è spietato. In molti, infatti, credevano che dietro le parole di Manuel Bortuzzo ci fosse Nicolò De Devitiis con i suoi soliti scherzi de Le Iene. Quando, poi, non c’è stato alcun video in cui qualcuno smentisse la notizia, allora ci si è resi conto che le cose si sono fatte realmente serie.

È finita tra Manuel e Lulù: la principessa Selassié esce allo scoperto

A fare molto rumore, ieri, c’è stato il silenzio di Lulù Selassié che dopo meno di 24 ore ha dato la sua versione dei fatti: “Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me stessa, la mia famiglia e voi pubblico che mi seguite con grande affetto”, così ha iniziato la principessa del GF Vip. Proseguendo, Lulù ha scritto su Instagram: “In queste ultime settimane, io e Manuel siamo stati al centro di gossip e fake news: sono qui a spiegarvi, con sincerità, cos’è successo e cos’ha portato a tutto ciò”. È da qui che la sorella di Jessica e Clarissa racconta la sua versione dei fatti: “È facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF Vip per ciò che è. Vi tranquillizzo dicendovi che non purtroppo no, non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati”.

A ruota libera, Lulù ha spiegato: “Sin da quando ero all’interno della casa, il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti. Mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità”.

Lulù Selassié, lo sfogo dopo il comunicato: c’entra Franco Bortuzzo

Che tra Lulù e Franco Bortuzzo -papà di Manuel- non corresse buon sangue è sempre stato evidente, ma la principessa ha confermato: “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal Signor Franco, siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare”.

Sul comunicato che ha sorpreso tutti ieri, la sorella di Clarissa e Jessica ha ammesso: “[…] mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa, mi ha fatto tanto male”.