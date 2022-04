Barbara D’Urso, adesso è tutto finito: arriva la conferma ufficiale. La notizia sta facendo il giro del web, non se l’aspettava nessuno

Niente è per sempre, anche nel mondo della televisione. E così dopo il clamoroso addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset che si è consumato la scorsa estate, un altro volto storico di Canale 5 è pronto a salutare creando un vuoto difficile da immaginare.

Manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà probabilmente a giugno quando Mediaset presenterà i palinsesti per il prossimo autunno. Ma per Barbara D’Urso non ci sarà posto, nel pomeriggio infrasettimanale così come nel weekend o in prima serata. Barbarella fuori da Mediaset, in modo definitivo e senza nessun ripensamento.

Questa è la bomba che ha sganciato da poco Giuseppe candela su Dagospia, confermando quello che sembrava chiaro da un po’. In realtà la conduttrice napoletana avrebbe un contratto in scadenza solo il prossimo dicembre ma è possibile che abbia già trovato un accordo con i vertici dell’azienda per chiudere tutto prima e cercare un’altra sistemazione. Oppure arriverà a scadenza, con spazio però sempre minori.

Barbara D’Urso, adesso è tutto finito: che programmi ha per il futuro?

In fondo i dati degli ascolti tv sono sotto gli occhi di tutti e arrivano per primi ai dirigenti Mediaset. Pomeriggio 5, che era stato già molto ridimensionato ad inizio stagione rispetto al passato, perde quasi sempre da La Vita in Diretta su Rai 1. E anche La Pupa e il secchione Show dopo una partenza molto interessante su Italia 1 ha subito un brusco crollo senza sapersi risollevare.

L’accusa nei suoi confronti è chiara. Sempre le stesse facce, gli stessi argomenti, gli stessi intrecci, lo stesso trash. In altri tempi, fino a quelli eroici della storia impossibile tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, il pubblico amava quel genere di programmi e rispondeva bene. Dopo la pandemia però sono cambiate le esigenze e Pier Silvio Berlusconi glie lo ha fatto capire chiaramente.

Secondo Dagospia i programmi sono questi. Barbara d’Urso proseguirà normalmente con la conduzione fino a giugno anche se lo studio di Pomeriggio 5 si sposterà dove già si svolgono Mattino 5, Studio Aperto, Tg4 e TgCom24. Poi l’addio o forse un arrivederci, anche se in realtà altri divorzi molto chiacchierati, come quello con Federica Panicucci, in realtà non sono mai diventati realtà.