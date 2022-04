Anticipazioni Uomini e Donne, tegola per Luca Salatino: Veronica prende una decisione definitiva

Dopo una puntata di sosta, Uomini e Donne è pronto tornare con un focus dedicato al Trono Classico: tutte le anticipazioni

Due lunedì di stop per il dating show di Maria De Filippi che torna prepotentemente con una nuova puntata dedicata quasi interamente al Trono Classico: Luca Salatino e Veronica saranno al centro dello studio.

Un weekend lungo per i protagonisti di Uomini e Donne che tornano con una nuova puntata oggi, martedì 26 aprile, a partire dalle 14:45 su Canale 5. Luca Salatino ha avuto un trono molto articolato nel tempo, se prima c’erano solo Soraya e Lilli, il tronista romano ha deciso di ampliare le sue conoscenze.

Nelle scorse puntate, Lilli ha ammesso di non sentirsi più a suo agio con il tronista, fino a sentirsi una terza incomodo al dating show. Oggi, Luca riceverà un’altra batosta, ma da parte di Soraya. Se con Lilli è uscito in esterna ed è scattato un bacio passionale, lo stesso non si può dire dell’altra corteggiatrice che ci è rimasta molto male dell’atteggiamento di Luca. A tal proposito, Soraya utilizzerà grandi paroloni per niente graditi dal tronista romano che si sentirà profondamente ferito.

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica prenderà una drastica decisione

Nonostante sia sul Trono Classico soltanto da poco tempo -più precisamente da un paio di puntate prima della scelta di Matteo Ranieri- Veronica ha già dimostrato al pubblico di che pasta è fatta, ma ancor più quali sono le sue intenzioni. Come ha rivelato anche in un’intervista, la tronista non ha alcuna intenzione di perdere tempo e qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, non ci penserebbe su due volte prima di prendere una drastica decisione.

Detto, fatto. Veronica oggi sarà al centro dello studio con Filippo per parlare del loro percorso. La tronista non sta vivendo un periodo facile e nota un certo distacco, nonché freddezza, da parte del suo corteggiatore. Per fargli trovare un punto d’incontro, Maria De Filippi interviene nella loro discussione, ma attenzione perché la tronista potrebbe prendere una drastica decisione ed eliminare il corteggiatore.