Anticipazioni Beautiful, Steffy non ricorda più nulla: nasce la sete di vendetta!

È un momento davvero tragico per tutti i telespettatori di Beautiful visto e considerato che Finn è morto e Steffy in ospedale: tutte le anticipazioni

Sheila Carter ha fatto una strage eppure è ancora a piede libero, un’idea insopportabile per tutti coloro che amano Finn e Steffy. Nonostante ciò, adesso tutti sono accanto alla Forrester che ha perso la memoria.

Era Steffy il vero obiettivo di Sheila Carter che, per sbaglio, ha ucciso suo figlio Finn. Tutto questo, però, la Forrester non lo ricorda, né sa il motivo per cui si trova in ospedale attorniata dalle persone a lei care. Steffy ha un’amnesia per cui non ha idea né di chi sia Finn, né di chi sia Hayes: è rimasta ai tempi in cui aveva una storia con Liam.

Tuttavia, lo Spencer non vorrà continuare a lungo la farsa di questo finto matrimonio e decide di parlarle della sua vita attuale, riportandola ai giorni attuali ed alla realtà. Grazie al racconto di Liam, Steffy riesce ad avere le idee più chiare, ma ancora non ricorda niente della sparatoria, tant’è che chiede perché suo marito non è accanto a lei. Questa è una pessima notizie per le persone a lei care che sperano quanto prima possa ricordare cos’è successo e chi è stata a ferirla.

Anticipazioni Beautiful, Bill vuole giustizia: nasce la sete di vendetta

Sheila Carter ha deciso che dovrà liberarsi definitivamente di Steffy prima che questa possa ricordare ed escogita un piano. Nel frattempo, Ridge e Bill saranno furibondi: non tollerano le condizioni in cui verte la Forrester, ma ancor meno sapere che il responsabile è ancora a piede libero per Los Angeles. Il padre di Liam avrà una forte sete di vendetta e farà qualsiasi cosa pur di rendere giustizia a Steffy.

Lo Spencer più volte ha dimostrato di essere intollerante a coloro che fanno soffrire i propri cari, ma soprattutto di essere un uomo pericoloso e fuori di sé in queste occasioni. Intanto Sheila è molto preoccupata di finire in prigione, ma conoscendo il personaggio di Bill è bene che sia più preoccupata del padre di Liam.