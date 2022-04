Allievo di Amici 21 firma un contratto discografico: Maria De Filippi entusiasta. Un grande passo avanti per la sua giovane carriera

Nonostante sia stato eliminato dall’edizione di quest’anno, il suo talento è stato notato e gli è stata concessa una grande opportunità. Presto produrrà il suo primo disco ufficiale.

Non sempre il successo all’interno dei talent show sono sinonimo di grande carriera, così come al contrario, un’eliminazione dal format può lasciar spazio ad un successo inaspettato. Questa sembra essere la strada intrapresa da LDA, concorrente di Amici 21, che dopo essere uscito dalla scuola di Maria De Filippi ha già trovato chi punta su di lui. Si perchè il figlio di Gigi D’Alessio ha firmato il suo primo contratto discografico a soli 19 anni.

Ha lasciato il palco di Amici 21 senza aver raggiunto nemmeno l’agognata semifinale, come tanti avevano pronosticato. Il giovane cantante ha però mostrato un talento fuori dal comune e questo non è di certo passato inosservato a chi deve lanciare nuovi talenti.

Qualche momento di crisi di troppo hanno escluso LDA dalla lotta per il montepremi finale, ma consapevole del suo potenziale non ha mai smesso di esibirsi con la massima passione.

Amici 21, grande gioia per LDA dopo l’eliminazione: ha firmato il suo primo contratto discografico

Ora può tornare a sorridere visto che sulla sua voce ha scommesso niente di meno che la Sony Music Italia, una delle etichette più importanti in circolazione. Annunciando l’uscita del suo ultimo singolo Bandana, l’azienda ha voluto dare il “Benvenuto in famiglia”. al figlio d’arte su Instagram.

LDA era rimasto molto male per la sua eliminazione e la stessa Maria De Filippi aveva cercato di consolarlo nell’ultima apparizione in video. Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta, però, che ora c’è da pensare alla lavorazione del primo album. Per uno in grado di raggiungere il traguardo del Disco di Platino di questa edizione di Amici non è di certo una sorpresa, così come per i fan che lo hanno sempre sostenuto. Sui social, all’annuncio della notizia, in molti hanno voluto complimentarsi e commentare favorevolmente il passo importante per la carriera. Il meglio deve senza dubbio ancora venire.