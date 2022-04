25 Aprile a Milano: corteo tra bandiere Nato e dell’Ucraina

Milano è una delle città simbolo del 25 Aprile. È proprio in questa data che il capoluogo meneghino fu liberato dal nazifascismo. Il corteo in memoria di questa storica data è sfilato tra le vie del centro, non senza momenti di tensione. Contestazioni verso la brigata ebraica e le bandiere di Israele. Così come nei confronti delle bandiere della Nato, indossate e brandite da alcuni partecipanti.