Whatsapp, trucco incredibile per modificare la propria posizione

Non in molti sanno che c’è un trucco per cambiare la propria posizione manualmente ed inviarla tramite WhatsApp. Ecco l’indicazione dettagliata su come procedere sia per gli smartphone Android che IoS.

Con l’inizio del 2022 WhatsApp, l’applicazione di messaggistica con oltre 1,6 miliardi di clienti attivi, ha deciso di introdurre cinque importanti novità. Già da diverse settimane era possibile utilizzare l’applicazione su più dispositivi, ed adesso è anche possibile continuare a fruire di audio e video anche quando si esce fuori dalla chat dove sono pubblicati.

Sono inoltre nate le community, ovvero un insieme di gruppi, e sono state inserite due funzionalità che aiutano i profili business. È infatti più facile vedere quali attività ci siano nelle proprie vicinanze, oltre ad avere una scorciatoia per la ricerca delle stesse. Si vedono inoltre le foto profilo anche nelle notifiche banner dei messaggi degli iPhone.

Si può scegliere di rendere note le proprie coordinate, oppure no: l’applicazione offre sempre una scelta

Oltre alle novità introdotte di recente, WhatsApp ha anche numerose funzionalità che possono aiutare gli utenti, ma anche creargli qualche problema. Basti pensare alle spunte blu sui messaggi o alla funzione “info“, dove il mittente può scoprire con precisione se i propri contenuti sono stati visualizzati ed in quale orario.

Bisogna sapere che, ogni strumento di WhatsApp, se utilizzato correttamente, porta ad una serie di benefici. Ad esempio, si può scegliere di comunicare in automatico la propria posizione ad un gruppo od una persona, ma si può anche inviare le proprie coordinate attraverso un messaggio in chat.

Ecco come cambiare la posizione su WhatsApp: la guida

Quello che forse molti utenti di WhatsApp non sanno è che la posizione si può cambiare manualmente. Entrando nella chat, bisogna premere sull’icona della graffetta o del tasto “+”. Dal menù a tendina che si apre, bisogna scegliere la funzione di WhatsApp “posizione” o “location” per chi ha impostato la lingua inglese sullo smartphone.

Se si è accettata la geolocalizzazione, comparirà automaticamente una mappa che indica con esattezza dove ci troviamo. Si può modificare la propria posizione utilizzando la funzione di ricerca testuale o l’iconcina con la lente di ingrandimento. Una volta scelta la località preferita, la si può inviare come posizione WhatsApp nella chat prescelta.

Ecco un breve video che mostra come cambiare e scegliere la propria posizione su smartphone Android: