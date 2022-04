Soleil Sorge, è finita all’improvviso: il racconto che ha lasciato tutti senza parole

Dopo l’esperienza vissuta al grande Fratello Vip 6, per Soleil Sorge si sarebbe conclusa una grande amicizia: scopriamo quale.

E’ trascorso poco più di un mese dalla finale del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, ma il gossip sui concorrenti non si è placato. Ex concorrente rivela in che rapporti è rimasto con i compagni di avventura.

A distanza di poco più di un mese dalla finale del Grande Fratello Vip 6, non si sono spenti i riflettori sui protagonisti del longevo reality show di Mediaset. A parlare questa volta è stato l’attore Davide Silvestri. Il cugino di Francesco dei Modà, ospite di Trends&Celebrities su RTL ha rivelato che, dopo la bellissima esperienza vissuta nella Casa di Cinecittà, non è rimasto in buoni rapporti con tutti.

Tra i tanti citati è rimbalzata all’attenzione degli ascoltatori di RTL l’assenza di un nome in particolare, Soleil Sorge. Ma procediamo con ordine. Davide Silvestri nella Casa del GF Vip aveva stretto una bellissima amicizia con Manila Nazzaro che tutt’oggi sente: “E’ una persona molto carina e splendida. Mi sono appoggiato su di lei più di una volta e la sento ancora”. Ma oltre che con Manila, il secondo classificato del reality show di Alfonso Signorini è rimasto in buoni rapporti anche con Alex Belli, Katia Ricciarelli, Barù Gaetani, Aldo Montano e Miriana Trevisan.

Davide Silvestri smentisce la rottura con Alex Belli: ma Soleil Sorge?

L’ex concorrente del GF Vip 6 ha più volte dichiarato che Alex Belli, con i suoi modi di fare, era diventato insopportabile, ma non per questo motivo la loro amicizia è finita. Difatti, Davide Silvestri e il marito di Delia Duran continuano a sentirsi, o almeno questo è quanto l’attore ha dichiarato nel programma di Francesco Fredella su RTL.

Ma del rapporto con Soleil Sorge, invece, cosa ne è stato? Ebbene, il cugino di Francesco dei Modà non ha assolutamente fatto alcun accenno all’opinionista de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. Ciò significa che la loro amicizia nata sotto gli occhi indiscreti del Grande Fratelli Vip è giunta al capolinea.