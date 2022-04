Serena Bortone, incidente scatena la sua ironia: “Benissimo!”

Serena Bortone è rimasta vittima di un incidente nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile. Ecco cosa è successo all’improvviso alla conduttrice mentre introduceva una nota giornalista e come ha prontamente reagito.

La puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile è stata dedicata principalmente alla Festa della Liberazione, anche se non sono stati comunque trascurati i temi di attualità. In apertura, infatti, si è ripercorsa la carriera del bambino prodigio Robertino, e del successo internazionale che è riuscito a raccogliere con la sua musica.

Subito dopo, è stata la volta di una serie di ospiti femminili: si è iniziato da Margot Sikabonyi, l’attrice che ha vestito i panni di Maria Martini nella serie Tv Un medico in famiglia. Non aveva intenzione di tentare la carriera di attrice, ma il regista l’ha scelta. Suo padre, purtroppo, è morto quando era piccola e non ha potuto vedere il suo successo.

Serena Bortone, incidente

Dopo la presenza dell’attrice che interpreta Maria Martini, la conduttrice Serena Bortone ha intervistato la cantante Hu, reduce dall’esperienza a Sanremo. Si è quindi dedicata ad intervistare la partigiana Giacomina, di 97 anni, che ha appena pubblicato il libro Dalla resistenza alla diretta online, edito da Panozzo editore.

Nel congedarsi da Giacomina ed introdurre l’inviata Rai dalla Francia Giovanna Botteri, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha fatto anche una digressione femminista. Secondo le indiscrezioni, infatti, il neo-eletto presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe che ci fosse proprio una donna che lo affiancasse come primo ministro.

Mentre Serena Bortone si salutava con la giornalista Giovanna Botteri, è stata vittima di un incidente. Gli spettatori l’hanno infatti sentita dire: “È saltato pure il pavimento, benissimo!“. Mentre pronunciava queste parole, la conduttrice è palesemente scivolata, ed ha evitato la caduta grazie ai pronti riflessi di Romina Carrisi, seduta sulle poltroncine.

Serena Bortone ha dunque auspicato un cambio di studio, anche se gli incidenti della puntata non sono finiti qui. Mentre presentava la vittoria di Macron alle elezioni presidenziali francesi, ha ripetutamente chiesto alla regia di mandare in onda il suo primo discorso, ma per qualche motivo si sono viste inizialmente delle immagini diverse.

Per vedere l’intera puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile, clicca qui. L’incidente di Serena Bortone avviene circa al minuto 1:22:00.