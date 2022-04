Sanremo, problemi di salute per un’icona della musica: concerti cancellati

Il noto cantante, che è stato anche conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha deciso all’improvviso di avere tre concerti cancellati. La causa sarebbe da ricondurre al suo stato di salute. Ecco il comunicato ufficiale.

Solo il 24 aprile era stato ospite a Che tempo che fa, dove aveva ricevuto più volte l’ovazione del pubblico ed aveva ricordato la sua carriera. Aveva anche accennato al fatto che il giorno prima aveva forse preso un po’ di freddo a teatro durante l’esibizione, e quindi sentiva i brividi. Sembrava solo un piccolo fastidio, e si è mostrato molto sorridente.

L’ospitata di Claudio Baglioni a Che tempo che fa è servita soprattutto per presentare il suo tour teatrale, Dodici note – solo 2022. Il noto cantante, infatti, ha presentato una fitta agenda di impegni in tutti i teatri d’Italia, dove lo spettacolo prevede che sia solo sul palco in compagnia di tre pianoforti, per instaurare un legame più diretto con il pubblico.

La fitta scaletta di impegni e l’improvvisa cancellazione

Gli impegni professionali che terranno impegnato Claudio Baglioni sono molto importanti. Si parla di circa sei concerti a settimana, ciascuno con una durata di oltre tre ore. Il cantante presenterà i suoi più importanti lavori musicali: fra questi, c’è anche Questo piccolo grande amore, che nel 2022 compie 50 anni dalla sua prima uscita.

Baglioni ha deciso anche di introdurre nella scaletta anche La ninna nanna della guerra di Trilussa. Per l’icona della musica italiana si tratta dell’opportunità di prendersi un momento di riflessione insieme al suo pubblico per parlare di qualcosa di diverso, ma anche di provare insieme a cercare soluzioni per immaginare un mondo migliore.

Perchè l’ex direttore di Sanremo ha avuto tre concerti cancellati

Il 25 aprile Claudio Baglioni si sarebbe dovuto esibire al Teatro Giorgio Gaber di Milano a partire dalle ore 21:00. Già nel corso della mattinata del live è subito arrivata la cancellazione ufficiale dell’impegno. Nel pomeriggio, l’ex conduttore di Sanremo ha comunicato ufficialmente che il numero di concerti cancellati era salito a tre.

Oltre alla data di Milano, sono state cancellate anche quelle di Cremona e Padova, previste per il 26 ed il 27 aprile. Secondo il comunicato ufficiale, “le nuove date verranno riprogrammate e comunicate al più presto e i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date“. Claudio Baglioni lamenterebbe sintomi influenzali.

Ecco il comunicato ufficiale dell’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo riguardo i tre concerti cancellati:

