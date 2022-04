Regina Elisabetta, nuovo terremoto a Buckingham Palace: tutti col fiato sospeso. Potrebbero venir fuori delle verità sconvolgenti

I particolari della Royal Family contenuti in un nuovo libro di Tina Brown. La riservatezza dei Windsor può essere scalfita da alcune voci provenienti da Palazzo. Si parla di Kate e del principe Carlo.

Se c’è un aspetto che non è mai venuto meno a Buckingham Palace è la riservatezza. Basta ricordare come fu gestita la drammatica storia di Lady Diana e l’attenta gestione della fuga di notizie, per capire lo stile della Royal Family britannica. Conservatori, inclini alle tradizioni e contrari al gossip, così sono sempre stati descritti i Windsor dalla stampa di settore. La capostipite di questo atteggiamento è senza dubbio lei, la Regina Elisabetta. Ha appena compiuto 96 anni e si appresta a festeggiare tra poco più di un mese il suo Giubileo di Platino (grandi preparativi per le cerimonie di giugno). Nonostante qualche acciacco dal punto di vista fisico, la linea da seguire a Palazzo la decide sempre lei, ancora lucidissima e pienamente decisionista. La grossa paura all’interno della famiglia era quella di dover fare i conti con la variabile impazzita rappresentata da Harry e Meghan. L’accordo firmato dai due con la Penguin Random House, li porterà a pubblicare nel giro dei prossimi anni ben 3 libri che riguardano i segreti di Buckingham.

Regina Elisabetta, nuovo libro sulla Royal Family: usciranno dei particolari segreti

Non bisognerà attendere così a lungo, però, per conoscere dei retroscena interessanti sulla regina e i suoi parenti. Si perchè è in uscita un nuovo libro di Tina Brown, The Palace Papers, che si preannuncia davvero molto piccante. Dalla prossima settimana (3 maggio) sarà in tutte le librerie e presenterà interviste esclusive e racconti raccolti da ben 120 fonti. Le storie riguardano i maggiori esponenti della Famiglia Reale: da Carlo e Camilla, fino a Kate Middelton, passando per Meghan Markle.

Nelle anticipazioni riportate dal Daily Mail, l’opera di Tina Brown sembra concentrarsi particolarmente sulla vita segreta di Kate Middleton. Secondo la scrittrice, la duchessa di Cambridge è molto attenta a concedersi del tempo per i propri interessi e le proprie passioni lontano dai riflettori. Compie spesso delle visite segrete a gallerie e musei per “nutrire la sua vita interiore”.

Altro aspetto trattato è quello del rapporto tra Elisabetta e il figlio Carlo. Nel suo libro la Brown afferma che il principe è alla ricerca “disperata” di trovare il consenso della madre. Una fonte lo descrive come il “tipo sbagliato di persona” per lei, che lo ritiene troppo bisognoso, emotivo e vulnerabile.

Per quanto riguarda Meghan Markle, invece, nell’opera si legge della sua lite con Angela Kelly, confidente e stilista della Sovrana.

Secondo la scrittrice, lo scontro (presunto) con l’aiutante più fidata della Regina Elisabetta è avvenuto perché Meghan non “percepiva la differenza tra l’aiutante personale della regina e uno stilista a contratto della NBC Universal”. Insomma gli spunti per far discutere non mancano di certo e dalla prossima settimana a corte non si parlerà d’altro.