“Portate dell’acqua”, attimi di panico in diretta TV: Eleonora Daniele costretta ad intervenire

Attimi di terrore in diretta TV per Eleonora Daniele che ha dovuto richiedere l’intervento dal dietro le quinte

A Storie Italiane c’è stato un momento di panico in diretta, questa mattina, lunedì 25 aprile dove Eleonora Daniele è dovuta correre ai ripari chiedendo l’intervento dal dietro le quinte per potare la calma.

Anche questa mattina, Eleonora Daniele è stata in diretta su Rai Uno con il suo programma Storie Italiane che, nonostante il giorno di celebrazione, non si ferma ed ha portato avanti la trasmissione. Con lei diversi ospiti in studio che come sempre hanno portato storie di grande rilievo al pubblico italiano. Tra questi il signor Bruno che nei giorni scorsi ha chiesto aiuto per far tornare sua moglie Svetlana dall’Ucraina, precisamente rimasta bloccata a Leopoli a seguito del conflitto con la Russia.

Una volta che i due si sono ricongiunti, sono tornati a Storie Italiane dove l’anziano signore non è riuscito a trattenere le lacrime dalla commozione per tanta disponibilità nei suoi confronti. È proprio la forte emozione ad aver creato attimi di terrore in studio con Eleonora Daniele costretta ad intervenire.

Storie Italiane, Eleonora Daniele preoccupata in diretta: Bruno respirava male

Al dramma della mancanza di sua moglie, Bruno ha dovuto anche far fronte a quello di abitare in uno scantinato di Roma. La mancanza di una vera e propria abitazione per Bruno e la sua signora ha fatto inevitabilmente smuovere Eleonora Daniele e tutta lo staff di Storie Italiane che sono riusciti a mettersi in contatto con l’assessore della Regione Lazio: “L’assessore ha potuto trovarti una casa perché hai una situazione molto grave ma rientri in graduatoria”, l’ha rassicurato la conduttrice. Una forte emozione per il vecchio signore che soffre di problemi d’asma ed ha cominciato, pertanto, a faticare col respiro.

Eleonora Daniele si è immediatamente accorta del fatto che Bruno non riusciva a respirare bene: “Non stare male proprio adesso. Portiamo dell’acqua a Bruno. Guarda che questa è una bellissima notizia eh”. Nonostante Bruno non si sia effettivamente ripreso dall’emozione, è riuscito a tranquillizzarsi per l’affetto mostrato da Eleonora Daniele e tutto lo studio di Storie Italiane.