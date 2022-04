Mediaset, arriva la decisione definitiva: chi subentrerà a Ilary Blasi

Nuova decisione definitiva per Mediaset, che ha deciso chi prenderà il posto di Ilary Blasi: i piani del colosso di Cologno Monzese.

Prime novità in arrivo sul piccolo schermo, con le varie emittenti che stanno decidendo i programmi per la stagione estiva. Così Mediaset ha scelto chi sostituirà Ilary Blasi al termine dell’Isola dei Famosi: la decisione definitiva.

L’estate sta arrivando e metterà fine anche all’Isola dei Famosi, in molti quindi si sono chiesti quale format prenderà il suo posto in prima serata. Questa la sorte che chiaramente toccherà anche ai canali di Mediaset, che hanno comunque deciso di prolungare la vita dell’Isola dei famosi, che per la prima volta arriverà fino a luglio. Così il colosso di Cologno Monzese ha già deciso cosa manderò in onda al posto del reality. Infatti verranno trasmesse le repliche di Zelig.

Lo show comico infatti è andato in onda nell’autunno 2021. Una volta concluse le puntate del programma, si passerà alla riproposizione di film. Il martedì invece andrà in onda una produzione news che dovrebbe essere Segreti e delitti, che tornerà sulle emittenti Mediaset dopo tre anni di assenza. Tante novità dunque, come accade puntualmente ogni anno dopo il termine del cammino televisivo dei vari programmi. Infatti anche lo scorso anno l’Isola dei Famosi fu il programma che chiuse il palinsesto televisivo del colosso.

Mediaset, spunta la programmazione estiva: resta Paolo Bonolis

Mediaset per il suo nuovo palinsesto televisivo ha fatto il punto anche su un capitolo importante per la sua filosofia, i game show. L’unico a resistere infatti sarà Paolo Bonolis, in onda con le repliche di Avanti un altro che anche in questo periodo sta tenendo compagnia agli italiani. Secondo quanto riportato da Publitalia, nel preserale al termine delle 50 puntate inedite di Avanti un altro, lo stesso game show proseguirà dunque con le repliche in onda 7 giorni su 7.

Mazzata per Gerry Scotti infatti il conduttore tornerà nel pre-serale solamente a partire dalla prossima stagione televisiva. Mentre tornando al capitolo Isola dei famosi, il format ha raccolto risultati inferiori alle attese, un po’ come accaduto nella prima parte al GF Vip. Ad oggi quindi il programma ha sempre perso contro le trasmissioni Rai e potrebbe far mettere in discussione la messa in onda del format per il prossimo anno. Vedremo se Ilary Blasi rialzerà il programma nella sua seconda parte.