Isola dei Famosi 2022, arrivano due nuovi concorrenti: nomi impensabili

In Honduras le cose si fanno più interessanti con l’ingresso di due nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi 2022

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che potrebbe vedere due nuovi ingressi. Due nomi incredibili, di cui uno già approdato al reality show qualche anno fa: se ne vedranno delle belle.

Un’indiscrezione lanciata in tempi non sospetti da TvBlog che, però, sta per diventare realtà. In Honduras c’è chi va e chi viene, adesso è il tempo di accogliere dei nuovi naufraghi che entrano in corso d’opera per vivere l’avventura all’Isola dei Famosi. Una delle due è una gran conoscenza di Paolo Bonolis, perché arriva dal programma Avanti un altro: si tratta della modella pugliese 28enne, la bona sorte, Fabrizia Santarelli. Oltre a partecipare a Miss Italia ed occuparsi della frenetica vita da modella, la nuova concorrente dell’Isola si è anche laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari ed è alla sua prima esperienza come naufraga.

Chi, invece, non è affatto alla sua prima esperienza è indubbiamente Mercédesz Henger che nel 2016 ha già partecipato all’undicesima edizione del reality show. La figlia di Eva è arrivata agli italiani proprio per il rapporto particolarmente conflittuale con sua madre.

Isola dei Famosi 2022, ci sarà anche un terzo ingresso tra i naufraghi?

Ben presto la tranquillità ed equilibrio finora stabiliti in Honduras verranno messi a dura prova da ben due nuovi ingressi. Tuttavia, come rivelato da TvBlog potrebbe anche essercene un terzo -che fin qui non ha ancora trovato conferma- con Maura Laura De Vitis, nonché una delle pupe dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show. Tre donne sulla stessa isola possono essere molto pericolose per una già scarsa serenità raggiunta dai naufraghi sull’Isola.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dove potrebbe esserci almeno uno di questi ingressi, ma nel frattempo c’è una nomination che decreterà le sorti di uno tra Eduardo Tavassi e Ilona Staller. Cos’altro accadrà? È d’uopo ricordare che giovedì l’Isola dei Famosi andrà in onda, ma non in diretta, perché l’isola sarà occupata dai naufraghi di Supervivientes.