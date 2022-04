“Ho avuto un esaurimento e prendevo antidepressivi”. Confessione choc della star di Un Posto al Sole: brividi!

Confessione choc della star di Un Posto al Sole che ha dichiarato di aver avuto un esaurimento e di aver preso antidepressivi.

Ilenia Lazzarin è nata a Busto Arsizio il 6 settembre 1982 ma ha vissuto a Vercelli. Nel 2001 si trasferisce a Napoli dove si laurea in scienze dell’educazione all’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. Ed è proprio qui, nella bella Napoli, che esordisce nel mondo della recitazione entrando a far parte del cast di una delle soap opera più amate dal pubblico trasmessa su Rai 3: Un posto al sole.

Da oltre 20 anni è tra le protagoniste indiscusse di questa soap-opera dove veste i panni di Viola. Oggi, napoletana d’adozione, ha confessato di aver vissuto un periodo faticoso quando è arrivata nel capoluogo campano. Fisioterapia e due anni senza vita sociale, ma ormai è tutto passato, un lontano brutto ricordo.

A NapoliToday Ilenia Lazzarin ha parlato del ritorno a Un Posto al Sole, definendolo emozionante e gioioso. “Non mi sembrava passato un anno e mezzo, ma al massimo una settimana. Sono contentissima del rientro”. Dopodiché si è passati all’analisi del personaggio di Viola e della sua evoluzione. “Avrà sicuramente un bello stimolo che è quello dell’insegnamento a scuola come supplente nella classe di Bianca, dove sono sorti i problemi come la web challenge. Purtroppo è un problema reale perchè hanno accesso agli smartphone studenti giovanissimi. La tecnologia rappresenta un veicolo utile per la comunicazione, ma molto pericoloso se usato male”.

“Ho avuto un esaurimento e prendevo antidepressivi”. La confessione di Ilenia Lazzarin

Napule è mille culture, è addore e’ mare, Napule è… Cantava Pino Daniele denunciando una città piena di contraddizioni, fatta di mille colori ma anche di mille paure, come quelle di Ilenia Lazzarin avute quando si è trasferita all’ombra del Vesuvio. “Si respira sempre un clima molto allegro, familiare. Sono innamorata della città ma appena sono arrivata a Napoli l’impatto è stato pesante, ma non per la città. Solo perchè non ero abituata alla popolarità, essere fotografata ovunque dai fans, non avere una vita. Ho avuto un esaurimento. Prendevo antidepressivi. Per due anni non sono mai uscita, solo casa-lavoro. Da nordica quale ero era ancora peggio. Dopo due anni dal mio arrivo a Napoli però è sbocciato l’amore per la città, per l’umanità che si respira”.

Adesso la star di Un Posto al Sole è napoletana DOC e si trova benissimo in questa città. “E’ la città più bella d’Italia e ho costruito la mia vita qui. Chiaramente poi se la vita e il lavoro mi porteranno fuori io e mio figlio ci adatteremo. Per fortuna finora sono riuscita a fare tutti i lavori sul web tra Milano e Napoli, anche quando sono rimasta fuori da Un Posto al Sole. E la soap si gira solo a Napoli, quindi sono contenta di poterci stare”.