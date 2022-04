Barbara D’Urso, in sua assenza hanno cambiato tutto: il retroscena incredibile

Durante l’assenza di Barbara D’Urso da Milano sarebbe cambiato un dettaglio fondamentale del suo programma più importante, Pomeriggio Cinque. Ecco l’incredibile retroscena e cosa dovrebbe succedere nelle prossime puntate.

Così come Soleil Sorge è passata direttamente dalla casa del GF Vip 6 al ruolo di opinionista de La pupa e il secchione show, anche per Marialaura De Vitis c’è la concreta possibilità che subito dopo il reality condotto da Barbara D’Urso prenda un aereo per andare in Honduras e partecipare a L’Isola dei Famosi 2022.

Insieme alla De Vitis, ci dovrebbe essere anche Fabrizia Santarelli, che riveste il ruolo di “bona sorte” nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro!, e lavora come modella. Le indiscrezioni riferiscono che anche Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, sia attualmente in quarantena. Gli ingressi sono dovuti all’estensione del reality al 27 giugno.

Barbara D’Urso, cosa è cambiato mentre era a Roma

Come riferisce www.lanostratv.it, il gossip riguardante i nuovi protagonisti de L’Isola dei Famosi ne ha subito generato un altro che vede coinvolta molto da vicino una delle regine della televisione italiana, Barbara D’Urso. Dopo la fine delle registrazioni de La pupa ed il secchione show, che si sono svolte a Roma, la conduttrice ha fatto il suo ritorno a Milano.

Sembrerebbe che Barbara D’Urso non abbia più potuto accedere al solito studio Mediaset utilizzato per le registrazioni di Pomeriggio Cinque. Questo sarebbe successo perchè la sua trasmissione pomeridiana di Canale 5 sarebbe stata trasferita in un’altro studio, molto più piccolo di quello in cui la D’Urso sarebbe stata abituata a lavorare.

Gli scenari futuri: la conduttrice rimarrà al timone di Pomeriggio Cinque

Il nuovo studio in cui Barbara D’Urso si troverebbe a registrare le nuove puntate di Pomeriggio Cinque sarebbe lo stesso utilizzato dal TG COM. Recentemente, anche la trasmissione Mattino Cinque, che vede al timone Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si è trasferita in questo studio molto più piccolo.

Non è chiaro se la decisione Mediaset sia stata presa in vista dell’estate, dove effettivamente Pomeriggio Cinque News, che non vede alla conduzione Barbara D’Urso, si è sempre svolto in uno studio di Mediaset diverso. Non resta che seguire le prossime puntate del programma per vedere come la conduttrice commenterà il cambiamento.

Ecco uno degli outfit usati da Barbara D’Urso durante La pupa e il secchione show. La D’Urso sembra ormai aver lanciato anche una carriera parallela come influencer: i dettagli personalizzati con le sue iniziali fanno anche pensare che potrebbe lanciare una sua collezione di abbigliamento.