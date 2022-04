Anna Tatangelo, altra batosta dopo la fine della storia d’amore: che disastro

Anna Tatangelo non sta vivendo un gran momento della sua vita: dopo la fine della sua storia d’amore c’è un’altra tegola

La conduttrice di Scene da Matrimonio sta vivendo un periodo tutt’altro che florido della sua vita: dopo la fine della storia d’amore con Livio Cori arriva un’altra batosta inaspettata. Come ne uscirà stavolta?

A Mediaset ha particolarmente convinto il format Scene da Matrimonio e la conduzione di Anna Tatangelo che in autunno ha ammaliato tutti con il suo charme. Tuttavia, sia i vertici della rete del Biscione che la stessa artista sanno perfettamente che la Rai non è facile da sconfiggere, specialmente quando la conduttrice in onda è Mara Venier con un programma storico come Domenica In.

La puntata di ieri di Scene da Matrimonio, infatti, ha raccolto soltanto 1.532.000 pari all’8.5% di share su Canale 5, contro 2.821.000 spettatori pari al 18% di share nella prima parte e 2.295.000 spettatori con il 14.5% di share nella seconda raccolti dal Mara Venier con Domenica In. Una batosta veramente pesante, ma non difficile da prevedere visto e considerata la professionalità della conduttrice veneta e la storicità del programma.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 24 aprile

🍿 Con Elena Sofia Ricci, #RitaLeviMontalcini è in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay: https://t.co/FjdQx5H06I pic.twitter.com/jskbA7x9RK — Rai1 (@RaiUno) April 24, 2022

Anche la gara d’ascolti della serata di domenica 24 aprile è stata vinta dalla Rai che sul primo canale ha mandato in onda la replica del film di Alberto Negrin del 2020 in cui si narra della vita di Rita Levi-Montalcini interpretata da Elena Sofia Ricci che ha raccolto 2.144.000 spettatori pari al 10.91% di share. Su Rai 2, invece, un’altra puntata dell’amata serie TV The Rookie ha catturato l’attenzione di 684.000 spettatori pari al 3.28% di share. Su Rai Tre si afferma ancora il grande interesse che Fabio Fazio ed i suoi ospiti suscitano collezionando 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 10.38% con Che Tempo Che Fa e 1.508.000 spettatori con l’8.72% di share con Che Tempo che Fa – Il Tavolo.

Per quel che riguarda le reti Mediaset, invece, su Canale 5, il film del 2022 ambientato nel 1387, Gli Eredi della Terra ha raccolto davanti al video 1.501.000 spettatori pari all’8.63% di share. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 673.000 spettatori con il 4.20% di share e su Italia 1 Così è la Vita ha intrattenuto 1.345.000 spettatori con il 6.71% di share.