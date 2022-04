Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Riccardo ha deciso di chiudere. Le prossime puntate saranno decisive

Manca poco più di un mese alla fine dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Il Trono Classico e il Trono Over hanno molte carte scoperte ma tanti nodi sono ancora da sciogliere. Lo ha confermato anche l’ultima registrazione del dating show.

Ancora una volta le news sul programma di Maria De Filippi arrivano dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. E c’è una novità clamorosa in vista per il Trono Over, perché una coppia ha deciso di lasciare lo studio per cominciare a vivere una storia lontano dalle telecamere.

Riccardo e Ida ancora una volta, direte voi? No, almeno per mora non siamo di fronte all’ennesima reunion tra i due. Piuttosto si tratta di Diego e Aneta che nelle ultime settimane sono più volte usciti insieme e alla fine hanno capito di poter costruire qualcosa. Vivono entrambi a Roma,. per loro non c’è nemmeno il problema della distanza e adesso cercheranno di capire se sia amore vero.

Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo e Ida possono ancora stupire tutti

In effetti Diego per un certo periodo ha frequentato Ida e sembrava anche moto preso. Ma quando la storica dama di Uomini e Donne ha deciso di dare un taglio alla storia, molti pensavano che fosse uno dei tanti malato di protagonismo e di televisione. Invece evidentemente era veramente arrivato per cercare l’amore e ora che l’ha trovato, per lui non ha più senso rimanere.

Per due protagonisti del Trono Over che spariscono, forse solo per un po’, ce ne sono altri che invece resteranno a lungo. Come Riccardo che è tornato da poco ma sta già monopolizzando l’attenzione. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne ha deciso di chiudere con Maria Grazia, proprio nel giorno in cui Ida non era presente in studio. C’era però nelle registrazioni di ieri e quindi molti sono convinti che tra i due ci sarà ancora un tentativo.

Puntata piatta, invece, a quanto pare, per il Trono Classico. Nessuna novità per Luca Salatino che ormai dovrebbe essere vicino alla scelta. Veronica invece ha deciso di andare in esterna con Andrea facendo infuriare Matteo che pensava di avere una posizione di privilegio con la tronista.