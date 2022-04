“Sono single da quasi due anni”: Uomini e Donne, una protagonista spiazza i fan. Cosa succederà nelle prossime puntate del dating show?

Nella storia di Uomini e Donne alcuni dei protagonisti sono diventati personaggi pubblici, altri semplicemente hanno trovato l’amore e altri ancora sono spartiti in gretta. Non sappiamo ancora come finirà per Veronica Rimondi, la nuova tronista, ma sappiamo cosa vuole.

La 26enne ferrarese è l’ultima arrivata sulle poltroncine rosse del Trono Classico e facilmente sarà anche l’ultima a scegliere. Prima di lei Luca Salatino, che sta rimandando la decisione ma prima o poi sarà costretto a farlo. Quindi toccherà a lei che è a caccia di una rivincita.

Perché come ha confessato al settimanale ‘Nuovo Tv’ dal punto di vista sentimentale non sta funzionando tutto come lei vorrebbe. Questo per lei non è stato un periodo facile perché “sono single quasi da due anni“. Ecco perché si è proposta al dating show di Canale 5 e vuole vivere fino in fondo questa avventura.

Uomini e Donne, una protagonista spiazza i fan: ecco quello che sta cercando

Veronica ha ammesso di aver perdonato un tradimento al suo precedente fidanzato, ma evidentemente tra di loro qualcosa si era rotti e da lì in poi non ha funzionato. Ora sta cercando un ragazzo sveglio e intraprendente, perché tutto quello che non le piace è la monotonia. E ai suoi corteggiatori consiglia di non fermarsi alle apparenze, ma di andare fino in fondo per conoscerla meglio.

Chi la corteggia deve essere un po’ come lei, estroversa e dinamica, sempre attiva. Ma deve saperla anche far divertire per non cadere nella noia. E in effetti fin dalle prime sterne la nuova tronista ha dimostrato di essere molto brillante, di amare anche fare batture, di avere grande voglia di ridere.

Per ora aveva decido di portare avanti Federico e Fernando, ma nelle ultime puntate è spuntato Matteo, un corteggiatore che sembra averla colpita molto. Lo ha ammesso anche lei, notando che ha caratteristiche non solo fisiche adatte per andare avanti nel suo percorso. ma c’è ancora almeno un mese prima della scelta, avrà tempo di cambiare idea o meno.