“Mi ha salvato lei dall’infarto”, la confessione strappalacrime su Mara Venier: pubblico attonito

Mara Venier è una persona molto cara a tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non: il racconto strappalacrime che nessuno sapeva

Da anni in TV, la conduttrice di Domenica In quando accoglie qualcuno sotto la propria ala non lo lascia mai solo ed è il caso di una persona che a lei ci tiene molto fino a considerarla un’amica che l’ha salvata.

La conduttrice di Domenica In è una grande professionista, ma soprattutto una grande donna che si è sempre messa a disposizione per le persone a lei care. Tra questi c’è anche Stefano Magnanensi, voce della band che, ogni domenica, è presente con lei in studio ad allietare lo spettacolo.

A proposito della padrona di casa, il musicista ha svelato a NuovoTV: “Dopo aver avuto un infarto mi stavo riprendendo e lei mi ha aspettato. Ha fatto bene al mio cuore”. Da un punto di vista professionale, invece, Stefano ritiene che Mara Venier sia “Straordinaria. Molto precisa, sa quello che vuole”.

Mara Venier e Stefano Magnanensi, amici oltre la TV

A tener compagnia a Mara Venier di settimana in settimana ci sono ospiti che si susseguono uno dopo l’altro, sempre di gran spessore e che raccontano spesso storie interessanti. Nonostante gli ospiti varino, ad essere fisso -ma non come ospite- c’è Stefano Magnanensi che a Domenica In è la voce della band che regala gran spettacolo in studio. Colonne sonore, canzoni degli ospiti, quello che già di per sé è un gran bel show viene arricchito dalla voce di Stefano che da anni, ormai, è al fianco della conduttrice veneta ed a supporto di tutto il programma di Rai Uno. Nonostante di lui si sappia molto poco, vista anche la riservatezza, il musicista è tutt’altro che invadente, ma una spalla di supporto per la conduttrice.

Stefano grazie a NuovoTV ha raccontato un po’ del suo rapporto lavorativo con Mara Venier svelando che la conduttrice veneta ama essere un grande perfezionista, ma al contempo le piace l’improvvisazione in TV. Molto bene parla anche di Raffaella Carrà, con cui ha avuto il piacere di lavorare, svelando di aver passato anche serate in sua compagnia a casa sua giocando a burraco.