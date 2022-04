Meteo, domenica tra sole, rovesci e improvvisi temporali: le previsioni

Il meteo nel corso della giornata di domenica risulterà molto dinamico. Infatti avremo sole, rovesci e persino temporali: cosa succederà.

La situazione meteorologica nel corso delle prossime 24 ore si preannuncia essere assolutamente dinamica. Infatti nel corso di questa giornata si alterneranno sole, rovesci e temporali: andiamo a vedere la situazione sul paese.

Nel corso di questa domenica il meteo sulla penisola italiana risulterà assolutamente dinamico. Inoltre queste condizioni andranno a chiudere una settimana che ha visto numerosi colpi di scena e capovolgimenti, a causa del vortice freddo di origine atlantica passato sulle regioni nostrane. Tuttavia nel corso della prossima settimana è previsto un nuovo cambio di rotta con il ritorno dell’anticiclone africano. Quindi questa giornata sarà solamente il preludio al ritorno della calda corrente proveniente dall’Africa.

Questa domenica invece riassumerà quanto successo negli ultimi giorni. Infatti non solo avremo tanto sole, ma anche rovesci che porteranno ad improvvisi temporali. Proprio queste precipitazioni saranno causate dai residue della corrente ciclonica passata sulla penisola italiana. Ancora una volta ad avere la peggio quindi saranno le regioni settentrionali, ancora avvolte da scorie di maltempo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime 24 ore.

Meteo, il weekend si chiude con note instabili: la situazione in Italia

Nel corso di questa domenica, come abbiamo anticipato avremo ancora tanta instabilità che colpirà soprattutto la parte settentrionale della penisola. Si manterrà attiva una circolazione umida ed instabile che condizionerà quindi il tempo su questo settore. Altrove invece dovrebbe tornare il sereno, fatta eccezione per qualche rovescio o dei cieli nuvolosi. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una spiccata instabilità, con rovesci e temporali che inizieranno a colpire dalla mattina, per poi bagnare il settore anche durante le ore pomeridiane. Inoltre tornerà anche la neve sulle Alpi, con fiocchi a partire dai 1300 metri. Le temperature risulteranno in generale diminuzione, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali alternati a delle pause asciutte. Mentre dalle ore pomeridiane avremo mpie schiarite lungo i litorali abruzzesi. Le temperature su tutto il settore risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione stabile e in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata non mancheranno dei temporanei addensamenti pronti a colpire tra Molise e alta Campania. Le temperature risulteranno in aumento su tutto il settore, con massime che oscilleranno dai 21 ai 26 gradi.