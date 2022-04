Mediaset, arriva l’addio che lascia tutti interdetti: nuovi cambiamenti in vista

Nuovi cambiamenti in vista per la prossima stagione televisiva in Mediaset: amato conduttore verso l’addio? Tutti i dettagli.

A dare il proprio addio all’ammiraglia di Cologno Monzese potrebbe essere Piero Chiambretti. L’amato conduttore e regista televisivo sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli: Pier Silvio Berlusconi darà ascolto alle sue proposte? Scopriamo i dettagli.

Nuovi cambiamenti previsti in Mediaset. Nello specifico le novità in arrivo riguarderebbero Piero Chiambretti il cui contratto con l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi è in scadenza. Dunque, in questi giorni ai piani alti di Cologno Monzese si discuterebbe del futuro dell’autore e conduttore televisivo, nonché della prossima stagione televisiva.

Come rivela TvBlog, stando alle indiscrezioni che circolano sul web a tal proposito, sembrerebbe proprio che Chiambretti non abbia più intenzione di proseguire il percorso al timone del suo talk show, Tiki Taka, in onda su Italia Uno in terza serata. Ma qualora i rumors dovessero trovare conferma, quale sarà l’impegno di Piero nella prossima stagione televisiva?

Piero Chiambretti, addio a Mediaset? Il conduttore televisivo potrebbe passa in Rai

Contratto di collaborazione in scadenza per Piero Chiambretti con Mediaset. Stando ai rumors il conduttore televisivo avrebbe intenzione di lasciare il suo talk show Tiki Taka, per inseguire, probabilmente, un vecchio sogno. Come rivela anche TvBlog, Chiambretti vorrebbe debuttare con un nuovo programma dedicato ai bambini. Un’idea che lo vedrebbe su Canale Cinque in prima serata.

Staremo a vedere se la proposta del 66enne di Aosta sarà accolta dai piani alti di Cologno Monzese. Questa volta l’autore, conduttore e regista televisivo potrebbe finalmente esaudire il suo sogno. Infine, qualora Pier Silvio dovesse bocciare la proposta, non è da escludere un ritorno in Rai per Piero Chiambretti. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.