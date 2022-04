Lino Banfi si commuove: “Mi ha chiesto di morire insieme”

Lino Banfi ha fatto alcune dichiarazioni molto delicate riguardo la malattia della moglie e della particolare richiesta che le ha fatto: vorrebbe infatti morire insieme a lui, in modo da non dover sentire mai la sua mancanza.

Lino Banfi quando ricorda le numerose difficoltà della sua gioventù si commuove sempre. Questa volta, però, ha rivelato un dettaglio piuttosto delicato della sua vita, che ha a che fare con la malattia della sua moglie. Non ha nascosto di voler considerare l’idea di voler morire insieme a lei, dal momento che hanno trascorso insieme tutta la vita.

Lino Banfi ha raccontato più volte che la moglie è malata da tanti anni di Alzheimer. Lei non ha solo paura che il marito muoia prima di lei, lasciandola sola, ma anche che la sua malattia le faccia dimenticare chi è il marito. Lui non sembra spaventato dalla cosa: “Se non mi dovesse più riconoscere, ci presenteremo e faremo di nuovo conoscenza“.

Lino Banfi si commuove: la promessa alla moglie

Lino Banfi aveva fatto una promessa dolcissima a sua moglie. Quando si erano conosciuti lui aveva 17 anni e lei solo 15. Il loro matrimonio era stato molto semplice e povero, ma lui le aveva promesso che in occasione del cinquantesimo anniversario delle nozze, se fossero ancora stati una coppia, avrebbero fatto una grandissima festa.

Così è stato, e Lino Banfi e signora si apprestano a festeggiare i 60 anni di matrimonio il prossimo 1 marzo 2023. Lino Banfi ha anche raccontato alcuni retroscena incredibili riguardo la sua vita: ha partecipato attivamente al parto della sua primogenita Rosanna, oltre ad aver celebrato il matrimonio della sua nipote Virginia.

Ronn Moss irrompe in studio: le incredibili parole per l’attore pugliese

Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss, è entrato quasi all’improvviso nello studio di Verissimo durante l’intervista di Lino Banfi. Fra lo stupore dei presenti, l’attore diventato famoso grazie a Beautiful ha tentato di recitare il famoso detto pugliese: “C’n g’na ma scì, sciamanin. C’nan g’na ma scì, nan g’n si’m scin“.

Non solo Ronn Moss se l’è cavata abbastanza bene, ma ha fatto delle dichiarazioni molto importanti circa il suo rapporto con Lino Banfi. L’attore americano, infatti, vive da tempo in Puglia e lo conosce bene. Lo ha definito non solo un grande artista, ma soprattutto una persona di grande levatura morale, oltre che un grande amico.

