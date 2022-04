Federica Panicucci, cambiano i programmi su Canale 5: il nome della sostituta

Da Mediaset hanno già scelto il nome di colei che sostituirà Federica Panicucci: è tutto deciso per Canale 5

Federica Panicucci subirà un lungo stop della sua conduzione su Canale 5, ma Mediaset è subito corsa ai ripari scegliendo il nome della sostituta che presto vedremo in TV come nuova padrona di casa.

L’indiscrezione non è nuova, ma è arrivata anche l’ufficialità su chi sostituirà, almeno momentaneamente, Federica Panicucci. Manca circa un mese a quando la conduttrice di Mattino Cinque News andrà in vacanza ed il palinsesto di Mediaset subirà una gran rivoluzione mettendo in onda i programmi estivi della stagione 2021/2022, come già deciso in passato.

TvBlog anticipò la notizia, ma da Mediaset è arrivata la conferma con Federica Branchetti che prenderà il posto della fascia oraria della Panicucci e di Francesco Vecchi con il programma Morning Show che torna dopo il successo raccolto l’anno scorso. Mediaset è ben convinta del talento e della professionalità della Branchetti che, oltre ai mesi estivi, quest’anno è stata impegnata anche nelle festività natalizie a sostituire Barbara d’Urso su Pomeriggio Cinque.

Simona Branchetti chiamata da Mediaset: la dura sfida da vincere

La giornalista Simona Branchetti è chiamata ad una grande sfida anche quest’anno. Come di consueto il palinsesto TV -a prescindere dalla rete- cambia totalmente dal programma invernale a quello estivo, concedendo a tutti coloro impegnati per le trasmissioni dei primi mesi dell’anno di andare in vacanza e rivedersi a settembre. Anche quest’anno, la conduttrice di Pomeriggio Cinque che ha sostituito Barbara d’Urso nel periodo estivo, è stata chiamata per essere il volto della mattina di Canale 5. Ma chi ci sarà dall’altro lato a darle filo da torcere?

Quest’anno Rai Uno tornerà con Unomattina Estate, ma in una versione leggermente rivisitata. A partire da giugno, infatti, le prime due ore della fascia mattutina saranno affidate completamente al TG1, successivamente ci sarà un segmento molto più lungo di quello degli anni passati che verrà affidato al programma. Alla conduzione Rai ci saranno Maria Soave e Massimiliano Ossini che avranno un duro testa a testa contro Simona Branchetti in contemporaneità su Canale 5.