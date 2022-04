A Napoli è boom di turisti. Numeri che superano addirittura i dati del periodo pre-covid. Il ponte del 25 aprile ha fatto segnalare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del capoluogo partenopeo. Secondo le stime di Confesercenti Campania, le presenze in città si attestano intorno alle 150mila persone; 200mila in tutta la regione. Nella sola zona di Napoli e provincia, si prevede un introito stimato per le strutture ricettive di oltre 20 milioni di Euro.

Numeri che destano finalmente un po’ di ottimismo dopo gli anni bui della pandemia. Per le strade della città, da Via Toledo ai Decumani, si respira la voglia di tornare a vivere gli spazi pubblici. Tra cui la storica Galleria Umberto, elegante passeggiata coperta nel cuore della città. Siamo a due passi dal Teatro San Carlo, dal colonnato di Piazza Plebiscito e dai palazzi nobili di Via Toledo. Qui, un gruppo di turisti ha improvvisato un tango sulle note de “La Yumba”, storica composizione del maestro Osvaldo Pugliese.

Siamo sopra quello che è l’antico Cafè Chantant del Salone Margherita. Ed è proprio quest’ultimo ad aver ospitato, nel corso di questo weekend lungo del 25 aprile, una maratona di tango con partecipanti provenienti da tutto il mondo. Quello della Galleria Umberto è stato quasi un flash mob, organizzato durante una visita turistica della città. Al centro della struttura Ottocentesca, i “tangueros” si sono esibiti per la curiosità degli altri, numerosi turisti, che affollavano il monumento.