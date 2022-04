Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto fa dietrofront: Nunzio e Chiara al capolinea

Le anticipazioni di Un Posto al Sole fanno sapere che ancora una volta la settimana verterà sulle condizioni di Chiara Petrone e sulle persone che la circondano

Dopo essere stati minacciati, Roberto Ferri e Lara sembrano essere intenzionati a proseguire col loro piano senza guardare in faccia a nessuno, neppure alle condizioni gravi di Chiara Petrone, ma per loro le cose non saranno semplici.

Marina e Roberto Ferri hanno avuto un duro scontro perché il facoltoso imprenditore partenopeo pur di badare ai suoi affari non guarda in faccia a nessuno, men che meno alla sua socia del gruppo Petrone. La Giordano è molto affezionata a Chiara, pertanto, dopo aver affrontato Lara, decide di parlare anche con Roberto ed esprimerle il proprio disappunto. È proprio in seguito alla loro dura conversazione che Ferri sente una grande nostalgia di Marina che, a sua volta, per colmare i propri vuoti -visto e considerato com’è andata la relazione con Fabrizio– cerca di aiutare Nunzio e Chiara.

Proprio tra Nunzio e Chiara si arriverà ancora una volta al capolinea. Tutto parte dal fatto che Roberto e Lara preparano i festeggiamenti per la vendita dell’Hotel Orizzonti e la Petrone prenderà una decisione per niente condivisa da Nunzio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella scopre la verità: è finita con Riccardo?

Il pugno in pieno volto del dottor Crovi a suo fratello Stefano in orario di lavoro ed all’ingresso dell’ospedale San Filippo, costerà molto al compagno di Rossella. Ornella è arrivata sul posto proprio per affrontarlo e decide di sospenderlo. Il primario, a questo punto, dovrà far fronte alla mancanza di personale e coprire più turni fino a trascurare per troppo tempo suo marito Raffaele che, nel frattempo, ha vissuto un particolare avvicinamento ad Elvira, mamma di Samuel. Anche per Samuel sboccia l’amore, insieme a Speranza finalmente riescono a ritrovarsi.

In amore non va bene mai a Rossella che presto si renderà conto che Riccardo le ha nascosto qualcosa di molto importante. La giovane dottoressa, infatti, non sa ancora del bacio che c’è stato con la sua ex moglie.