Anticipazioni Tempesta d’Amore, Cornelius non si tira indietro: un amato personaggio finisce in carcere

Da questa sera andrà in onda una nuova settimana di puntate di Tempesta d’Amore con grandi sorprese: tutte le anticipazioni

La trama di Tempesta d’Amore è ad un punto cruciale per i telespettatori italiani che assisteranno ad una settimana di programmazione ricca di colpi di scena. Le prossime puntate su Rete 4 stupiranno il pubblico.

Nelle scorse puntate, tutta la trama della soap opera tedesca si è mossa attorno alla figura di Cornelius che si è rifiutato di confessare, nonostante Maja gli abbia consigliato di farlo per ottenere una pena più lieve. Il von Thalheim era ben consapevole dei suoi diritti, tant’è che viene rilasciato non appena Florian mostra ad Erik tutte le prove che lo incastrano e lo convince a costituirsi.

Nel corso delle prossime puntate, Cornelius avvisa Florian che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro Erik. La sua decisione, però, non verrà presa sottogamba tant’è che Ariane cercherà di corromperlo, ma con tutta la sua determinazione rifiuta.

Nel frattempo, nelle scorse puntate, tra Florian e Maja c’è stato un evidente riavvicinamento che li ha portati quasi a baciarsi. Hannes si accorge di questa particolare intesa tra i due ed affronta Maja chiedendo se è ancora Florian che ama. Per rasserenare il loro rapporto, i due decidono di fare una gita, ma un imprevisto mette a rischio la loro incolumità: un terremoto li blocca in una grotta.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Ilona viene scoperta ed arrestata

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, al centro della trama ci finirà anche Ilona Greschel. Quest’ultima si presenta in incognito al Furstenhof, scopre le sue carte e chiede soldi per inserire l’hotel nei migliori 500 al mondo. Non passerà troppo tempo affinché Roberto la scopre e la fa arrestare.

Nel frattempo, Hildegard è fortemente preoccupata per le sorti di Alfons e non vede l’ora che torni per vivere un po’ di serenità insieme. Una chiamata arriva come un fulmine a ciel sereno: la moto del marito è stata trovata in Sud Tirolo, ma non c’è alcuna traccia di Alfons. Che fine avrà fatto il Sonnbichler? Tempesta d’Amore sarà in onda, come di consueto, da domenica a sabato dalle 19,50 su Rete 4.