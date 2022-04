Android, non scaricate queste applicazioni: entrano nei vostri conti correnti

Nuovo pericolo sicurezza per tutti gli utenti Android. Infatti ci sono diverse applicazioni che rubano i soldi: quali sono e come difendersi.

Non finiscono mai i problemi di sicurezza in rete, che stavolta colpiscono tutti i device Android. Infatti sono presenti nel Play Store delle applicazione in grado di rubarvi dei soldi. Andiamo a vedere quali sono e come evitarle.

Sono ancora tanti i problemi di sicurezza per tutti i device Android, specialmente dopo la questione privacy legata a Google Assistant. Questa volta però a minare l’incolumita cibernetica degli utenti ci sono della applicazioni in grado di spillare soldi lentamente e diverse vulnerabilità a livello di chip. A riportare il clamoroso problema ci avrebbero pensato i siti PhoneArena e Bleeping Computer. Qui gli esperti di sicurezza i Dr.Web hanno pubblicato un report relativo ad alcune tipologie di trojan scovate di recente nel mondo dei dispositivi mobili.

Per questo motivo gli esperti di sicurezza fanno riferimento ai cavalli di Troia Android.Spy.4498, nonché a quelli della famiglia Android.Subscription. Questi due però non sono gli unici che colpiscono truffando l’utente e spillando dei soldi. Questo sistema malevolo infatti mira a rubare informazioni sensibili “leggendo” le notifiche che arrivano sul dispositivo Android. Mentre il secondo Trojan prova a spillare soldi lentamente all’utente, effettuando in modo pressoché “automatico” iscrizioni a vari servizi a pagamento. Andiamo quindi a scoprire quali applicazioni nascondono questi trojan.

Android, attenzione a queste applicazioni: vi svuotano il conto

Questi trojan che stanno girando sul sistema operativo, si possono trovare anche in alcune applicazioni installate sul Play Store di Google. Infatti di seguito vi elencheremo alcuni dei software che dovrete disinstallare subito. Inoltre gli esperti di sicurezza hanno individuato dei trojan anche per quel che riguarda mod non ufficiali di WhatsApp e simili. Infatti stiamo parlando di software non ufficiali come WhatsApp Plus, OBWhatsApp e GBWhatsApp. Evitarli quindi potrebbe essere la soluzione per non far sì che vi spillino del denaro dai vostri conti bancari.

Mentre gli esperti di sicurezza di Kryptowire hanno scoperto una vulnerabilità non di poco conto legata a Unisoc, facendo riferimento al chipset Unisoc SC9863A. Infatti se sfruttata questa vulnerabilità potrebbe permettere di ai cyber-criminali di accedere ai vostri dati sensibili. Gli esperti di sicurezza hanno scovato la vulnerabilità a fine 2021 e hanno già avvertito chi di dovere. In molti quindi adesso aspettano un nuovo aggiornamento da parte del sistema operativo per eliminare completamente questi pericoli. Le applicazioni da non scaricare sono ben 115 ed in rete è facile reperire la lista completa.