Alex Belli-Soleil Sorge, gesto assurdo e reazione inaspettata: scoppia il putiferio!

Soleil lo ha fatto per davvero e sui social è scoppiato il putiferio. C’entra Alex Belli.

Soleil Sorge ieri pomeriggio ha annunciato di aver fatto pulizie social di primavera. Immediatamente il pubblico si è chiesto chi fosse stato ad essere stato defollowato. Ebbene, l’ex gieffina oggi opinionista a La Pupa e il Secchione, ha smesso di seguire sui social Alex Belli, Jessica e Clarissa Selassié.

I fan non hanno apprezzato questa sua iniziativa e su Twitter è scoppiato il caso con molti utenti che hanno avvertito la star di CentoVetrine che per scherzo del destino era nella sua Factory milanese insieme alle sorelle Selassié. Con un click ne ha fatti fuori tre. E pensare che nella casa, non tanto con le Selassié ma con Alex Belli, Sole aveva instaurato un rapporto speciale, un amore alchemico che ha portato al bacio artistico e al fotofinish sotto il caldo delle lenzuola. Che quella chimica sia svanita subito dopo il GF Vip 6? Ni. Alex Belli in serata ha pubblicato una serie di stories Instagram in cui si vede lui, Delia Duran e le principesse mentre ridono e fingono di defollowarsi a vicenda. Dunque l’iniziativa di Sole è stata una presa in giro artistica.

Soleil Sorge, Alex Belli e la giornata del defollowing

“Ah ragazzi sapete una cosa? Oggi è la giornata mondiale del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti. Jessica, Lulù, Clarissa ci defollowiamo a vicenda. Togliamoci il segui tutti quanti. Tu smetti di seguire me, io smetto di seguire te. Oddio la mia cagnolina smetterà di seguirmi o lo farà con Delia?”, ha affermato Alex Belli sui social. Chi però non smetterà di seguire l’attore di Centovetrine è Miriana Trevisan che nell’ultima intervista sul settimanale Chi ha speso belle parole per lui. L’ex gieffina ha addirittura rivelato che per lei Alex è un genio.

“Lui non è affatto uno che mente. Perché nella sua pazzia artistica ed egocentrica non ha mai detto bugie. Dobbiamo dirlo, perché è la verità dai. Guardate che andando via e scegliendo Delia ha dato una dimostrazione forte, ha lasciato anche il gioco. Ha preferito farsi cacciare pur di scegliere il suo amore rispetto al resto. Magari ha sbagliato nel rendere tutto cinematografico. Però lui è fatto così, è un genio un po’ folle. In quel game poi dobbiamo sottolineare che hanno giocato tutti e l’unica vittima era Delia Duran all’inizio. Dopo però ha giocato anche lei. Inoltre l’interessamento di Alex per Soleil era vero e vale lo stesso al contrario”.