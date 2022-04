Alberto Angela, la domenica iniziale male: mazzata tremenda per il paleontologo

Colpo di scena per Alberto Angela. Il paleontologo e divulgatore scientifico in queste ore paga lo scotto di uno scontro incredibile.

Ancora una volta a conquistare il pubblico del piccolo schermo è la moglie di Maurizio Costanzo. Nella serata di ieri, sabato 23 aprile 2022, a sfidare la queen di Canale Cinque ci ha pensato il figlio di Piero Angela ma il risultato per il divulgatore scientifico non è stato dei migliori. Difatti, al timone Ulisse, il piacere della scoperta su Rai Uno, Alberto Angela è riuscito a catturare l’attenzione di 3.1 milioni di persone, realizzando il 16.9% di share.

Seppure i dati siano in crescita, il paleontologo non è riuscito a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Difatti, un risultato di gran lunga superiore è stato portato a casa dalla moglie di Maurizio Costanzo. Al timone del sesto appuntamento con il Serale di Amici 21, in onda su Canale Cinque, Maria De Filippi è riuscita ad appassionare 4.2 milioni di telespettatori con uno share pari al 25.3%.

Maria De Filippi vince per l’ennesima volta la sfida del sabato sera: Alberto Angela travolto. Tutte le preferenze del pubblico.

Come dicevamo, Maria De Filippi ha vinto per l’ennesima volta la sfida del sabato sera. Ma veniamo adesso al palinsesto della Tv ed alle preferenze espresse dal pubblico del piccolo schermo. Rai Due ha proposto F.B.I riuscendo a catturare l’attenzione di 965.000 spettatori e il 4.5% di share. A seguire F.B.I. International ne ha avuti 842.000 con il 4.2% di share.

Su Rai Tre, Che ci faccio qui ha raccolto 660.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia Uno, L’Era Glaciale ha catturato l’attenzione di 986.000 spettatori pari al 4.7% di share. Rete4 ha trasmesso il film Pari e dispari tenendo incollati davanti al video 861.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La 7, Yellowstone ha catturato l’attenzione di 344.000 spettatori e l’1.9% di share. Tv 8 ha proposto L’immortale convincendo 358.000 spettatori pari all’1.8% di share. Infine sul Nove, Putin – Scalata al Cremlino II ha interessato 429.000 spettatori pari al 2.1% di share.