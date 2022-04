“È accaduto con mio figlio”, sconvolgente rivelazione di una naufraga dell’Isola dei Famosi: tutti basiti

Una fresca ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fatto una sconvolgente rivelazioni nel corso della sua ultima intervista: c’era anche il figlio.

Nuova e scottante rivelazione da parte di un ex protagonista dell’Isola dei Famosi. Infatti questo brutto episodio è successo proprio con il figlio che si è schierato apertamente contro di lei: andiamo a vedere cos’è successo.

Tra le tante naufraghe selezionate per l’attuale edizione dell’Isola dei Famosi troviamo anche Floriana Secondi. La sua esperienza all’interno della trasmissione è stata abbastanza breve. Infatti la naufraga è stata eliminata durante l’ottava puntata, e a Verissimo ha deciso di dire la sua. Floriana sarebbe molto contenta dell’esito del televoto e nel corso dell’intervista ha affermato: “Sono felice di essere tornata a casa, sono sincera. Mi avrebbe fatto piacere vincere, almeno arrivare tra i primi cinque, ma alcune mie qualità non si sono viste“.

Nel corso del dialogo con Silvia Toffanin, la Secondi ha rivelato di essere stata duramente criticata dal figlio e dal marito. L’ex naufraga spesso ha avuto scatti d’ira e in diverse occasioni ha minacciato di abbandonare l’Honduras prima del previsto. Proprio questo comportamento avrebbe indispettito i suoi due cari. Nel corso dell’intervista l’ex naufraga ha confessato: “Mio figlio e il mio compagno Angelo mi hanno criticata quando sono tornata“. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista.

Isola dei Famosi, Floriana Secondi si confessa a Verissimo: “Io naufraga dispettosa”

Durante la sua intervista Floriana Secondi ha avuto ampio spazio per parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Infatti l’ex naufraga ha rivelato di essere stata leggermente dispettosa, aggiungendo: “Ho fatto tanto, ho pescato, ho fatto la guardia, ho fatto la boscaiola. Mi aspettavo che si vedessero queste cose in puntata, volevo essere celebrata. Ho imparato e capito i miei sbagli, mi sono persa sull’Isola, preoccupata troppo dell’atteggiamento degli altri e ho perso l’obiettivo“. Nonostante ciò nel corso delle puntate la Secondi si è persa più volte, deludendo se stessa a causa di questo comportamento.

Ma non è finita qui, infatti Floriana al rientro in casa ha anche dovuto avere a che fare con le aspre critiche del figlio e del marito. Entrambi si sono arrabbiati con lei per l’atteggiamento avuto nei confronti del programma. Così la Secondi ha concluso confessando: “Mio figlio non mi ha parlata per alcuni giorni, ci è rimasto male, anche il mio compagno. Ho fatto i conti a casa, mi hanno criticato” – ha poi concluso – “Mio figlio è il mio giudice, è il mio opposto, il mio alter ego. Mi ha detto che potevo fare meglio, il mio compagno mi ha fatta nera“.