Uomini e Donne, salta l’atteso appuntamento: telespettatori spiazzati

Per i telespettatori di Uomini e Donne un’altra mazzata: salterà un altro appuntamento con il dating show di Canale 5

Brutta batosta per i telespettatori del dating show di Maria De Filippi che assistono ad un nuovo stop dopo Pasquetta. I tanti fan della trasmissione dovranno arrendersi alla decisione da parte di Mediaset.

Come per il lunedì di Pasquetta, anche lunedì 25 aprile, in occasione della giornata della celebrazione dell’anniversario della liberazione dell’Italia dal governo fascista, Uomini e Donne non andrà in onda. La giornata del 25 aprile è nazionalmente riconosciuta come giorno festivo, da bollino rosso sul calendario, pertanto anche Maria De Filippi ed il suo numeroso staff si prendono un giorno di pausa ricominciando a pieno ritmo da martedì 26 aprile alle 14:45 su Canale 5.

Non tutti i telespettatori accolgono con garbo la notizia, visto e considerato che per la seconda settimana di fila salta l’appuntamento del lunedì che in genere prosegue i fatti ancora non conclusi del venerdì. La trepidante attesa dei fan continuerà ancora almeno fino a martedì 26 aprile in cui la puntata andrà in onda regolarmente come solito, seguendo poi la consueta programmazione fino a venerdì 29 aprile.

Uomini e Donne, telespettatori spiazzati: cos’andrà in onda?

Come spesso accade in queste occasioni, Mediaset ha deciso di sostituire la fascia oraria dedicata al dating show con il film tedesco del 2016 Rosamunde Pilcher: La Lettera di Marco Serafini, con Zoe Moore, Philipp Danne, Gaby Dohm, Loretta Stern, Pierre Kiwitt. Precedentemente lo stesso film è stato programmato su LA5 su cui ottenne un discreto successo. Considerando la giornata festiva ed il fatto che non tutti resteranno a casa, è difficile che Mediaset possa pensare di recuperare gli ascolti persi con Uomini e Donne con questo film, ma in genere è così che vengono ‘tappati i buchi’ delle festività nel palinsesto.

Nel frattempo dalle registrazioni del weekend si ha già qualche anticipazione per il futuro: ampio spazio a Catia che è il popolo del web ha scoperto essere la sorella di Elisabetta Franchi ed a Luca Salatino che presto porterà a conclusione il suo trono, come l’amico Matteo Ranieri.