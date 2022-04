Uomini e Donne registrazioni: salta il bacio sul più bello, cambia tutto per Gemma

Spuntano le prime anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne della prossima settimana. Salta l’attesissimo bacio: protagonista anche Gemma.

Uomini e Donne si prepara ad un’altra settimana ricca di novità. Infatti non finiranno i colpi di scena per il dating show di Maria De Filippi. Salterà un bacio attesissimo, mentre Gemma Galgani tornerà finalmente protagonista.

Nel corso della giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Sul web sono subito spuntate le prime anticipazioni riguardanti i nuovi episodi del dating show, con i protagonisti che saranno specialmente i due parterre del Trono Over. A riportare le prime indiscrezioni ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, secondo il quale ci sarà spazio per Luca Salatino, ma non per Veronica Rimondi. Ma il vero colpo di scena è il ritorno al centro dello studio di Gemma Galgani.

La sua conoscenza con Giacomo sta procedendo bene. Ma pare che non sia stata protagonista di alcuna lite o chissà che momento. Però sembrano lontanissimi i giorni in cui la dama torinese riusciva ad occupare quasi mezza puntata con le storie delle sue liti e disavventure. Inoltre sempre nei prossimi episodi vedremo una Tina Cipollari scatenata contro Ida Platano. Infatti l’opinionista è convinta che la dama bresciana abbia ancora una cotta per Riccardo Guernieri. Inoltre consiglierà a quest’ultimo di non invitare più Ida a ballare. Lo stesso cavaliere tarantino sta uscendo con una delle dame presenti nel parterre e si scontrerà nuovamente con Biagio di Maro.

Uomini e Donne, le anticipazioni per la prossima settimana: tanti colpi di scena

Nelle prossime puntate al centro dello studio ci sarà anche Catia, sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi. La donna infatti è uscita proprio con Biagio Di Maro. Nel corso del loro secondo incontro, qualcosa è andato storto, precisamente la location scelta dal cavaliere campano. Le anticipazioni di UeD segnalano che Catia non ha gradito la scelta del cavaliere di portarla a cena in una pizzeria al taglio. Quindi Catia ha subito rivelato di essere abituata a posti più raffinati.

Nelle anticipazioni si legge che i due litigheranno pesantemente. Inoltre ha raggiunto il centro studio anche Vincenza, insieme a Bruno e Saverio. Quest’ultimo avrebbe cercato troppo il contatto fisico con la dama, che vorrebbe andarci piano. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Luca Salatino porterà nuovamente in esterna Aurora e proprio l’atteggiamento della corteggiatrice indispettirà i presenti in studio.