Soleil Sorge nuova conduttrice? L’annuncio ufficiale fa impazzire i suoi fan

Dopo la fine del GF VIP 6, Soleil Sorge è riuscita a farsi spazio in TV esattamente come l’anno scorso fece Tommaso Zorzi

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne il futuro sembra essere florido e sereno, al pari di quello di Tommaso Zorzi che, però, a differenza sua vinse il reality show di Canale 5: adesso per lei ci sono grosse novità.

Tra i gieffini dell’ultima edizione del reality show, Soleil Sorge è indubbiamente quella più lanciata nel mondo dello spettacolo. Le Iene, La Pupa e il Secchione ed una serie infinita di ospitate in cui ha più ruoli contemporaneamente: il GF Vip è stato soltanto una rampa di lancio per la talentosa Soleil. Qualcuno aveva già pronosticato una sua riuscita nel mondo dello spettacolo ancor prima che all’interno della Casa di Cinecittà ci potesse entrare e, grazie alle telecamere vigenti h24 è riuscita a farsi conoscere.

A FanPage, l’ex gieffina non si è nascosta affatto, anzi: “È sempre stato il mio sogno nel cassetto, dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni. In realtà me lo auguro, non vedrei l’ora”.

Soleil Sorge, lavoro e non solo: c’è una persona misteriosa al suo fianco

Soleil sembra avere il cuore nello zucchero. Durante l’intervista ha raccontato: “In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”. Il misterioso amore di Soleil resterà tale ancora a lungo e visto che su questa persona non si è esposta, ha preferito aprirsi molto di più su di un argomento che è stato tranquillamente sciorinato nei giorni del reality, Alex Belli: “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. […] Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

Stando a quanto rivelato da Soleil, sembrerebbe che i due non si sentono proprio più, neppure per messaggi: “Non ci sentiamo neanche su WhatsApp, a differenza di altri con cui sono rimasta in contatto come Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Katia Ricciarelli”.