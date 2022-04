Pierpaolo Pretelli, sta per succedere: i fan dell’ex gieffino in visibilio – FOTO

Pierpaolo Pretelli ha preparato un ritorno in Tv in grande stile. Il secondo classificato al GF Vip 5 avrà la possibilità di mettere ancora una volta a frutto le sue due più grandi passioni, il canto e le imitazioni. Ecco di cosa si tratta.

Pierpaolo Pretelli aveva risposto ad alcune domande dei suoi followers in corrispondenza delle vacanze di Pasqua, anche per smentire le voci di un allontanamento da Giulia Salemi. Diversi impegni lavorativi hanno portato i due a trascorrere qualche giorno separati, ciascuno con le rispettive famiglie di origine a Maratea ed a Pavia.

L’occasione del Q&A su Instagram con gli ammiratori è stata anche l’occasione per Pierpaolo Pretelli di annunciare che per lui ci sono diversi progetti in partenza nel mondo dello spettacolo. Come promesso, ha anche rivelato qualche dettaglio in più riguardo a cosa andrà a fare e come i suoi fan potranno seguirlo nelle sue avventure.

Il ritorno di Pierpaolo Pretelli: tutti i dettagli

Pierpaolo Pretelli ha spiegato che sarà ospite della trasmissione Name the tune – Indovina la canzone. Lo si potrà vedere il televisione su TV8 il 26 aprile a partire dalle 21:30. Questa sarà la prima delle sei puntate che comporranno questa nuova edizione del programma. La domanda sorge dunque spontanea: sarà un ospite o fa parte del cast?

Secondo quanto rivela Tv Sorrisi e Canzoni, i conduttori della terza edizione di Name the tune saranno ancora Ciro Priello e Fabio Balsamo del duo comico The Jackal. In ogni puntata ci saranno due squadre di vip che dovranno indovinare il titolo di canzoni famose e del cantante che le ha interpretate, oltre a a mimare i brani ai compagni di squadra.

Cosa farà l’ex gieffino a Name the tune – Indovina la canzone

Nella prima puntata la squadra composta da Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta sfiderà il gruppo composto da Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi. Il fidanzato della Salemi è entusiasta di questa sua nuova esperienza televisiva, dove ancora una volta potrà mettere a frutto la sua passione per il canto e le imitazioni.

Il suo primo commento condiviso con i suoi followers è stato: “Che squadrone!“. Nel frattempo, ha mostrato il backstage del programma, fotografando la porta del suo camerino. Ha poi fatto vedere due camice, facendo capire che alla fine per la prima puntata di Name the tune – Indovina la canzone è propenso ad utilizzarne una bianca e nera.

Ecco il video pubblicato su Instagram da Pierpaolo Pretelli ad inizio aprile con la seguente didascalia: “Tra studio e ricerche per il mio prossimo ‘Show’, un omaggio al ricordo di un mio conterraneo, nonché grande cantautore, Pino Mango”