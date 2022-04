Monete preziose, occhi ben aperti: queste potrebbero rendervi ricchi

Chi l’ha detto che le banconote sono le uniche ad avere un valore superiore alle monete? Un solo euro può essere in grado di farvi diventare molto ricchi.

Tante volte nelle nostre mani saranno passate monete preziose e non lo sapevamo. Ma è arrivato il momento di scoprire quali valgono una fortuna. Occhi ben aperti e mani nel proprio portamonete: la vita di molti dopo questo articolo potrebbe subire una grande svolta.

Non tutti sono consapevoli del reale valore delle monete che si posseggono e noi, con questo articolo, vi aiutiamo a scoprire se nel vostro borsello possedete 1 euro capace di assicurarvi un grosso bottino. Ma intanto cosa rende unico un francobollo, una moneta o un qualsiasi oggetto? Sicuramente la storiografia, l’anno di conio, la reperibilità e lo stato di conservazione. Dettagli importanti che potrebbero portare i collezionisti a fare carte false pur di avere una determinata cosa tra la propria collezione.

Questa volta però, come dicevamo inizialmente, focalizzeremo la nostra attenzione sulle monete, nello specifico quella di 1 euro. Tra queste ci sono alcune che presentano un difetto ritenuto dai collezionisti valore aggiuntivo. Su ogni moneta da 1 euro è raffigurato un simbolo che rappresenta il Paese di appartenenza. Ad esempio per l’Italia è stato scelto il volto di Leonardo Da Vinci così come per il Vaticano la figura di Papa Giovanni Paolo II e così via. Ma scopriamo qual è il dettaglio ricercato.

Mani nei borselli, potreste essere ricchi con un solo euro: il difetto ricercato dai collezionisti

Ad attirare l’attenzione dei collezionisti sulla moneta da 1 euro è il simbolo “R” che sta a significare ‘Repubblica italiana’. Su alcune monete la raffigurazione non sarebbe del tutto precisa. Un difetto che i questo caso porterebbe le monete fortunate ad avere un valore assurdo con base d’asta altissima.

Insomma, con un po’ di fortuna nel vostro borsello potreste avere, grazie ad un solo euro, dai 500 ai 3.000 euro (e forse anche oltre). Cosa aspettate? Non perdete altro tempo ed esaminate le vostre monete da 1 euro.