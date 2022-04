Isola dei Famosi 2022, decisione sconvolgente di Ilary Blasi: arriva anche lei in Honduras!

L’Isola dei famosi è pronta ad essere stravolta a causa di un colpo di scena. Infatti Ilary Blasi ha preso una clamorosa decisione: i dettagli.

Il reality show L’Isola dei Famosi è pronto ad essere stravolto da un clamoroso colpo di scena, con Ilary Blasi che ha invitato proprio lei a volare in Honduras. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo visto l’ennesimo confronto tra Estefania Bernal e Beatriz. Così stavolta Ilary Blasi ha sfruttato questa situazione proprio per fare una proposta allettante a quest’ultima. Infatti nell’ultima puntata Beatriz si era presentata come l’ex fidanzata di Roger Balduino. Ma non solo, infatti in studio si è detta convinta del fatto che il modello stia mentendo. Prima di partire per l’Honduras il naufrago le aveva promesso di che sarebbe tornato da lei. Così Roger ha smentito il tutto, con l’aiuto di Estefania che non si è detta preoccupata da tutto ciò.

Così nel corso dell’ultima puntata Ilary Blasi ha permesso a Beatriz di parlare con Estefania, che dalla Palapa si mostra poco favorevole a questo confronto. Qui la naufraga ha affermato che non c’è bisogno di alcun chiarimento. La, quindi, Bernal resta ferma nella sua posizione e ribadisce che era già a conoscenza di questa ex fidanzata che avrebbe potuto approfittare della situazione per presentarsi di fronte alle telecamere. Andiamo quindi a vedere l’ultimo battibecco tra le due.

Isola dei Famosi, ancora Estefania contro Beatriz: cos’è successo

Nel corso della puntata Estefania Bernal ha chiarito la sua posizione affermando in diretta dalla Palapa: “Io sapevo tutto. Io non l’avrei fatto. Lei può are quello che vuole, però un po’ di amore proprio ci vuole. Io per lei, dico di andare avanti. Ognuno fa le sue scelte“. Nonostante ciò Beatriz è apparsa comunque molto agguerrita ed ha subito tuonato tra lo stupore generale: “No, non ha raccontato tutta la verità. Ma buona fortuna, che posso dire”.

Inoltre sempre la rivale di Estefania ha poi continuato: “Prima di parire stavamo insieme, non era una cosa finita. Buona fortuna, se ti fidi di lui che lo conosci da 3 settimane“. Nonostante le continue provocazioni, la Bernal è riuscita sempre a mantenere la calma, chiedendo alla Blasi cosa ci facesse ancora Beatriz in studio. Così la padrona di casa ha lasciato tutti a bocca aperta annunciando: “Raggiungerai l’Honduras a breve e vedremo cosa succede“. Infatti la conduttrice ha concluso il tutto affermando che un confronto diretto tra le due è più che giusto.