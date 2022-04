Il paradiso delle signore, incredibile retroscena: protagonista finisce in galera

C’è un’incredibile indiscrezione riguardo un retroscena de Il paradiso delle signore, dove una protagonista rischierebbe seriamente di finire in galera.

La data in cui verrà trasmessa l’ultima puntata di questa stagione de Il paradiso delle signore è il 29 aprile alle 15:55 su Rai 1. Non si tratta di un giorno come gli altri: il 29 aprile, infatti, è anche il giorno in cui sono fissate le nozze fra Salvatore ed Anna. Secondo gli spoiler dell’episodio finale, il loro non sarà l’unico amore a trionfare.

Durante le nozze, Armando ed Agnese saranno fra gli invitati, e sarà l’occasione per loro di conoscersi meglio. Umberto lascerà Adelaide, e convincerà Flora a non proseguire la sua carriera di stilista negli Stati Uniti per stare con lui. Dante riuscirà a riappacificarsi con Beatrice, rinunciando a tutti i suoi propositi di vendetta con il rivale Vittorio.

Ezio riunisce finalmente la famiglia: durerà?

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il paradiso delle signore, verrà dedicato ampio spazio alla famiglia di Ezio, che potrà finalmente ricompattarsi. L’uomo lascerà Veronica, con cui ormai passa tutto il tempo a litigare, per riconciliarsi con Gloria. Nel frattempo, la figlia Stefania ha ormai scoperto che la Moreau è sua madre.

Gloria sarà pronta a tutto per la figlia Stefania, che vuole vedere felice insieme al suo amato, Marco. Verrà a scoprire delle minacce da parte di Gemma, che comunque presto lascerà Milano con Veronica. La Moreau prenderà quindi una decisione che, secondo una clamorosa indiscrezione, la farà finire in galera nell’edizione 7 de Il paradiso delle signore.

Perchè la protagonista de Il paradiso delle signore rischia la galera

Gemma aveva scoperto che Gloria, quando ancora lavorava come ostetrica, aveva praticato l’aborto. Il paradiso delle signore è ambientato negli anni 1959-60, mentre l’aborto in Italia è regolato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, confermata dai referendum del 1981. Questo significa che Gloria aveva commesso un reato molto grave.

All’epoca dei fatti, la Moreau decise di fuggire cambiando identità per non dover scontare alcuna pena. In accordo con Ezio, aveva fatto credere a sua figlia che era morta. Quando scoprirà che Gemma ricattava Stefania impedendogli di frequentare Marco a causa di questo segreto, deciderà di costituirsi: ecco perchè la protagonista de Il paradiso delle signore rischierà di finire in galera durante la settima edizione della soap opera.

Ecco una foto delle Veneri scattata dietro le quinte de Il paradiso delle signore: