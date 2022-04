GF Vip 6, la reunion col bacio: scatta la passione tra due concorrenti inimmaginabili! – FOTO

Una bella reunion dei concorrenti del GF Vip 6 cui si sono aggiunti anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: è scattato il bacio inaspettato

A distanza di qualche mese dalla fine del reality show c’è stata la reunion di alcuni dei concorrenti in un ristorante di Milano. Tra il ballo ed il canto c’è stato anche un bacio inaspettato che ha fatto sobbalzare i fan.

Ieri sera al ristorante Oro di Milano si sono incontrati alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip cui si sono aggiunti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una gran bella serata all’insegna del divertimento, complicità, balli e canti che hanno intrattenuto -anche se virtualmente- tutti i fan del reality show. Oltre i due vecchi gieffini, c’erano anche Biagio D’Anelli, Alex Belli, Giacomo Urtis, Jessica e Clarissa Selassié.

Indubbiamente tra i presenti dell’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini ci sono assenze altisonanti, ma sono bastati a creare il caos sul web con un bacio che nessuno si aspettava.

GF Vip 6, il bacio tra Biagio e Clarissa: web in rivolta

Tra le storie di Instagram di ieri pubblicate dai gieffini, quella con maggiore clamore è indubbiamente il video del bacio tra Jessica e Biagio D’Anelli che, all’interno della casa, hanno avuto un certo feeling rispettivamente con Barù e Miriana Trevisan. Nessuna delle due storie è mai decollata, nonostante i Jerù -così amano chiamarsi i fan della coppia Jessica-Barù- credano ancor’oggi che tra i due possa nascere davvero qualcosa, alimentato un po’ da strani riferimenti da un lato e dall’altro. Chi poteva mai aspettarsi, adesso, questo bacio? Per il web arriva come un fulmine a ciel sereno. C’è chi sostiene a giusta causa che il bacio sia per amicizia, per scherzo e per divertire, visto e considerato che in qualche storia prima Biagio tenta di baciare anche Alex Belli con il quale c’è stato un divertente teatrino.

È quasi impensabile che tra Jessica e Biagio possa esserci del tenero, è evidente che i due insieme ai presenti si siano divertiti molto e non hanno avuto freni nel mostrarsi così ‘intimi’ sui social.