Confindustria: “Economia italiana indebolita”, dal Governo interventi “insufficienti”

A marzo l’economia italiana è in “netto indebolimento“. Il conflitto in Ucraina “amplifica i rincari di energia e altre commodity e accresce la scarsità di materiali e l’incertezza. Sommandosi agli effetti dei contagi, ciò riduce il Pil nel primo trimestre 2022 e allunga l’ombra sul secondo: l’andamento in aprile è compromesso e le prospettive sono cupe”.

È l’allarme del centro studi di Confindustria che aggiunge che il rialzo dei tassi “è un problema”, che “farà crescere gradualmente la spesa per gli interessi”.

Confindustria: choc materie prime

Il deterioramento dell’economia italiana è dovuto anche allo choc delle materie prime che continua a pesare su costi e investimenti delle imprese e sulle spese delle famiglie. Il prezzo del petrolio è aumentato fino a un picco di 133 dollari al barile a marzo, fino ad assestarsi ad aprile a 105 dollari rispetto a 74 di dicembre.

Aumento prezzi del gas

Stessa sorte anche per il gas naturale in Europa, che ha raggiunto un picco di 227 euro/mwh a marzo, fino all’assestamento a 104 di aprile, che equivale a +698% sul periodo pre-Covid. L’elettricità è aumentata del +523% nello stesso periodo.

Rialzo prezzi metalli e cereali

A causa del conflitto sono aumentate anche le materie prime come i metalli (+86%), i cereali (+77%). Questo ovviamente, pesa su costi e investimenti delle imprese e sulla spesa delle famiglie.

Confindustria: da Governo “interventi parziali”

Nel report, Confindustria segnala “interventi parziali” del Governo che “ha finora stanziato”, “per la prima metà del 2022 e senza ricorrere a deficit aggiuntivo, circa 14 miliardi di euri, 11 a sostegno di famiglie e imprese (di cui 1,2 per le grandi imprese solo nel primo semestre) e 3 per primi interventi strutturali su gas, energia rinnovabili e a sostegno delle filiere dell’automotive e dei micro-processori”.

Indebolito l’export

Anche l’export, afferma Confindustria, “è atteso debole”. I primi effetti della guerra in Ucraina “sono già visibili negli ordini manifatturieri esteri, in forte calo a marzo. Inoltre, la dinamica del commercio mondiale, già piatta a inizio anno per il calo degli scambi in Asia e l’aumento in Europa, ha prospettive negative, secondo il Pmi sugli ordigni manifatturieri esteri globali, caduto a marzo (48,2 da 51,0)”. Fiducia e incertezza sono comuni in tutta Europa.