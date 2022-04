Centrodestra, Meloni contro tutti. E Salvini si presenta senza il nome della Lega alle elezioni in Sicilia

Meloni lancia la sfida per le elezioni del 2023: "Io non ho piani B per le alleanze, voglio rappresentare il centrodestra, chi lo vuole fare con noi? Io sono pronta a governare, gli altri?".

“Matteo Salvini non lo sento dal giorno dell’elezione di Mattarella, il 29 gennaio”. Sono le parole di Giorgia Meloni, che si trova sola contro il resto del centrodestra e attacca il leader della Lega. “Vuole fare un partito unico con Forza Italia? Non mi spaventa, non mi preoccupa. È una scelta loro, non ci riguarda. Spero che lo facciano per convinzione e non per timore”.

A detta della leader di Fratelli d’Italia, che sarebbe pronta a candidarsi premier per le prossime elezioni politiche, i leader del centrodestra hanno preso un’altra strada: “Non ho sempre l’impressione che tra gli alleati la priorità sia far vincere il centrodestra. Ho segnali altalenanti, a volte ho la sensazione che si voglia riproporre una maggioranza arcobaleno e non un governo di centrodestra”.

Tensioni in centrodestra, Meloni: “Con Berlusconi ci sentiamo”

Se con Salvini i rapporti si sono raffreddati, va un po’ meglio con Silvio Berlusconi: “Con lui ci sentiamo, sono in corso interlocuzioni”. E lancia la sfida per le elezioni del 2023: “Io non ho piani B per le alleanze, voglio rappresentare il centrodestra, chi lo vuole fare con noi? Io sono pronta a governare, gli altri?”.

Dal 29 aprile al primo maggio si terrà una conferenza programmatica di Fratelli d’Italia al Convention Centre di Milano e Meloni svelerà il programma di governo e si candiderà premier.

Salvini si presenta senza il nome della Lega alle elezioni in Sicilia

Intanto Matteo Salvini ha creato una nuova “lista” che si chiama Prima l’Italia in occasione delle amministrative in Sicilia. Non si sa che si tratti di una “prova” per far nascere un nuovo partito che allontani definitivamente il leader dalla Lega. Salvini avrebbe chiesto a Roberto Calderoli, addetto del Carroccio alla scrittura degli statuti, di occuparsene.

“Tra i soci fondatori figurano firme di prestigio. Quella di Lorenzo Fondana, vicesegretario federale. Quella di Giulio Centemero, tesoriere del partito. E poi il senatore Stefano Candiani, varesotto che in Sicilia è già stato il commissario e infine Nino Minardo, unico isolano”, del gruppo, scrive Il Foglio.