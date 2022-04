Ballando con le Stelle 2022, c’è l’annuncio: i nomi dei due nuovi concorrenti

L’edizione 2021 di Ballando con le Stelle è finita ormai da quattro mesi, e già si parla dei nomi dei nuovi concorrenti dell’edizione 2022. Milly Carlucci ha fatto delle dichiarazioni molto importanti nel corso di un’intervista.

L’edizione 2021 di Ballando con le Stelle è stata un successo. Nonostante le polemiche iniziali e le difficoltà a vincere la battaglia degli ascolti contro Tu Si Que Vales, il programma di Milly Carlucci ha saputo imporsi con una media di quattro milioni di spettatori ed i complimenti finali di pubblico e di critica.

L’edizione 2021 ha sicuramente sofferto della durata della puntata di oltre 4 ore, che finendo dopo la mezzanotte inglobava anche il TG1. C’è stato inoltre il tentativo di raccontare le storie con il taglio del reality e non con quello del varietà, e gli spettatori non hanno molto apprezzato. L’uscita di scena di Al Bano aveva anche suscitato molti malumori.

Milly Carlucci è già a caccia dei nuovi concorrenti

Milly Carlucci si è dimostrata, come al solito, una perfetta padrona di casa a Ballando con le Stelle. Quando Morgan ha inveito contro contro Mariotto e Selvaggia Lucarelli, augurandosi “che la prossima edizione voi non ci siate, perchè dovete smettere di rubare lo stipendio”, la conduttrice è stata bravissima a riportare l’attenzione sul ballo.

Milly Carlucci avrebbe anche un ruolo centrale nella scelta dei concorrenti di ciascuna edizione. Nel 2021 avrebbe “portato via” Arisa alla rivale Maria De Filippi. Quando la cantante è stata contattata da Ballando con le Stelle, infatti, era indecisa se continuare la sua esperienza come insegnante nel talent-show Amici.

Ballando con le Stelle 2022, ci sono già i nome di due concorrenti

Milly Carlucci avrebbe raccontato al settimanale Vero di essere già in contrattazione per la scelta dei concorrenti dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle. Ha rivelato di essere in contatto con Paola Barale già dallo scorso anno. Sembrerebbe che fino ad ora lei non avrebbe accettato per motivi di budget, ma sembra ormai certo che il prossimo anno ci sia.

Mentre la redazione insegue Paola Barale, ci sarebbe invece Monica Marangoni ad insistere per poter essere uno dei nomi del cast 2022 di Ballando con le Stelle. L’inviata Rai e moglie del consigliere parlamentare Cristiano Ceresani ha lavorato in programmi di punta come Unomattina e L’Italia con voi, e vorrebbe farsi conoscere meglio dal pubblico.

Ecco il saluto di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, a Catherine Spaak, che è stata una concorrente del programma nel 2007: “Ciao Catherine, sarai sempre nei nostri cuori“.