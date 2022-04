Arisa, che sta succedendo: la cantante è pronta a lasciare tutto

Arisa sarebbe pronta a lasciare tutto. Questa l’incredibile notizia che arriva dalla stessa cantante che ha spiegato i suoi progetti in una recente intervista e la sua volontà di lasciare al più presto la città in cui attualmente vive.

Dopo la fine di Ballando con le Stelle in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo davvero fra Arisa e Vito Coppola. Inizialmente la cantante aveva fatto sapere che il tentativo di costruire una relazione non era andato a buon fine. Successivamente, però, un altro messaggio scritto su Instagram aveva fatto dubitare i fan.

Arisa ha infatti scritto: “Nessuna paura che mi calpestino. L’erba, calpestata, diventa un sentiero“. Sembra dunque che, dopo qualche iniziale incertezza, la cantante si sia lasciata andare, dimenticando anche l’importante differenza d’età con Vito Coppola. Mentre lei ha 39 anni, lui invece ne ha compiuti 28, circa 10 meno di lei.

Arisa è pronta a lasciare tutto, mentre Vito Coppola…

Proprio la differenza di età fra Arisa e Vito Coppola potrebbe effettivamente comportare differenti aspettative da parte di entrambi. La cantante, qualche mese prima di approdare a Ballando con le Stelle, aveva annullato il matrimonio con l’agente Andrea Di Carlo, che non le ha risparmiato qualche pesante frecciatina per la sua nuova frequentazione.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è una delle prime che si è accorta di questa titubanza nei sentimenti, che sembrerebbe ormai appartenere solamente a Vito Coppola. In più occasioni, infatti, ha cercato di mettere il campione di ballo latino-americano alle strette, facendogli prendere una posizione chiara rispetto alla sua relazione con Arisa.

Cosa ha rivelato la cantante in queste ore: ci sarà un trasferimento

Secondo quanto rivelato dalla stessa Arisa, lei vorrebbe vivere appieno la sua relazione con Vito Coppola. Il ballerino, invece, le avrebbe chiesto di rispettare di più i suoi spazi. Se inizialmente i due hanno continuato a fare la spola fra Napoli, Roma e Milano, la cantante ha spiegato al settimanale DiPiù che sarebbe pronta a lasciare tutto.

Arisa sarebbe infatti in procinto di trasferirsi a Roma, lasciandosi alle spalle la sua vita a Milano. La cantante ed il ballerino sarebbero dunque pronti a compiere un grande passo, andando a convivere insieme. Rimane comunque il dubbio sul motivo per cui si mostrano spesso insieme ma non hanno ancora voluto dichiarare apertamente i loro sentimenti.

Ecco uno dei tanti momenti in cui Mara Venier ha cercato di far dire a Vito Coppola i suoi sentimenti per Arisa: